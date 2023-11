Sferia przegrywa walkę o 800 MHz

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki Sferia na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2019 roku, co kończy jej batalię o blok częstotliwości z pasma 800 MHz – informuje serwis Telko.in.

Trochę historii

Sferia przed wejściem na giełdę w 2005 roku działała pod nazwą OSP Polpager. Przedsiębiorstwo to już w 2003 roku zaczęło świadczyć usługi z wykorzystaniem częstotliwości z pasma 800 MHz (838-843 MHz i 883-888 MHz). Najpierw był to system przywoławczy, a później firma zaczęła budować na tych zasobach radiowych sieć komórkową, walcząc do 2013 roku z Urzędem Komunikacji Elektronicznej o prawo ich wykorzystania w ramach technologii 3G i 4G.

Ten rozdział zakończył się po myśli Sferii. UKE wydało decyzję w sprawie rezerwacji na rzecz tej spółki częstotliwości z zakresu 816-821 MHz i 857-862 MHz, ważną do 2018 roku. Konkurenci operatora skierowali sprawę do Komisji Europejskiej twierdząc, że w 2013 roku polskie organy przydzieliły Sferii pasmo 800 MHz w tak zwanej "dywidendzie cyfrowej" bez aukcji, a także nie nakładając na nią dodatkowych kosztów ani obowiązków w zakresie zasięgu.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że pozostałe bloki z pasma 800 MHz zostały "sprzedane" po zakończonej w 2015 roku aukcji, w której cena każdego z nich osiągnęła od prawie 1,5 mld zł do ponad 2 mld zł. W tym przypadku na operatorów zostały nałożone również dodatkowe obowiązki w zakresie zasięgu sieci na rezerwowanych częstotliwościach.

Nadszedł rok 2018, gdy Sferia chciała przedłużyć rezerwację na posiadane częstotliwości z pasma 800 MHz. Urząd Komunikacji Elektronicznej zgodził się na to, ale nie za darmo. Sferia miała zapłacić ponad 1,7 mld zł, co było kwotą adekwatną do cen wynikających z aukcji sprzed 3 lat. Operator chciał tę kwotę obniżyć lub rozłożyć na raty, ale nie dogadał się w tej sprawie z regulatorem. UKE cofnęło więc decyzję o przydziale częstotliwości spółce Sferia S.A. i póki co pozostają one niewykorzystane.

Sferia poszła do sądu i przegrała

Decyzja Prezesa UKE z marca 2019 roku rozpoczęła sądową batalię Sferii przeciwko regulatorowi, która w końcu trafiła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak informuje Telko.in, ten w wyroku z 5 października 2023 roku oddalił skargę kasacyjną spółki, co zakończyło walkę Sferii o 800 MHz.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: telko.in