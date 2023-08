Rząd uporządkuje smartfony Polaków. Jest ustawa

Sejm uchwalił ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Polacy będą lepiej chronieni przed spoofingiem.

Miłościwie nam panujący postanowili wziąć się na poważnie za oszustwa telefoniczne, które od lat trapią tysiące Polaków. Sejm uchwalił ustawę o zwalczaniu nadużyć w telekomunikacji elektronicznej, czyli tzw. ustawę antyspoofingową.

Nowa ustawa pozwoli zwalczać spoofing

Celem nowych przepisów ma być przede wszystkim utrudnienie przestępcom podszywania się pod inne podmioty, by zdobyć zaufanie i oszukać potencjalną ofiarę. Mówimy tu m.in. o fałszywych telefonach od banków BIK-u czy instytucji publicznych. Ustawa dokładnie definiuje tego typu działania (tj. smishing i CLI spoofing) oraz daje zainteresowanym podmiotom narzędzia do ich zwalczania.

Szczególną rolę na mocy nowych przepisów będzie pełnił CSIRT NASK. Ma on za zadanie monitorować występowanie przypadków smishingu oraz prowadzić rejestr identyfikatorów wykorzystywanych w komunikacji przez instytucje państwowe i firm zajmujących się ich wysyłką. W ten sposób identyfikowanie oszustw powinno być znacznie łatwiejsze.

Fałszywe SMS-y zablokuje operator

Rolą operatorów oraz integratorów SMS będzie natomiast blokowanie wysyłki wiadomości oraz połączeń o charakterze spoofingowym. Nad realizacją tego obowiązku czuwać ma Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nowe przepisy to ważny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Na łamach portalu coraz częściej mamy okazję pisać o nowych oszustwach i wyłudzeniach ze strony cyberprzestępców, co sugeruje, że problem jest poważny. Nowe przepisy z pewnością nie wyeliminują go całkowicie, jednak zapewnią nareszcie odpowiednie narzędzia, umożliwiające skuteczną walkę z przestępcami... a w każdym razie taką mamy nadzieję.

Zobacz: e-Doręczenia staną się obowiązkowe. Znamy harmonogram

Zobacz: Rząd ukryje na co wydaje pieniądze Polaków. Jest ustawa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Przemek Banasiak / Telepolis

Źródło tekstu: Sejm RP, oprac. własne