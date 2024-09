Rząd uciszy Polakom telefony. Prace już trwają

W kilku państwach obowiązują już tzw. prawo do odłączenia się. W Polsce jeszcze nie ma takich przepisów, ale to ma się zmienić.

Prawo do odłączenia się to nic innego, jak przepisy, które chronią pracowników przed koniecznością ciągłego pozostawania na łączach, także po godzinach pracy. Takie regulacje obowiązują w różnej formie między innymi we Francji, Hiszpanii oraz Belgii, a niedawno zostały wprowadzone także w Australii. W Polsce jeszcze ich nie ma, ale to ma się zmienić.

Rząd szykuje zmiany w prawie

Chociaż w kilku europejskich krajach obowiązuje już prawo do odłączenia się, to nadal większość Starego Kontynentu nie oferuje takiej ochrony dla pracowników. Dlatego też trwają prace na unijną dyrektywą, która na szczeblu centralnym ujednoliciłaby przepisy w tym zakresie. Komisja Europejska prowadziła już w tej sprawie konsultacje społeczne.

W nieodległym czasie KE przedstawi najprawdopodobniej projekt dyrektywy, której celem ma być zajęcie się problematyką minimalnych norm i warunków dotyczących prawa do odłączenia się oraz minimalnych wymogów dotyczących telepracy w całej Unii.

- pisze TVN24.

Co więcej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje aktywnie w tych pracach uczestniczyć, aby jak najszybciej je uregulować, a następnie wprowadzić do polskiego porządku prawnego. Pracownikom, których prawo do odłączenia się zostanie naruszone, prawdopodobnie będzie przysługiwać jakaś forma odszkodowania.

Jednak przepisy budzą też wiele wątpliwości, także w krajach, w których już obowiązują. Nietrudno przecież wyobrazić sobie sytuację, w której kontakt poza godzinami pracy jednak jest potrzebny, bo wydarzyło się coś niezwykle pilnego, co wymaga interwencji pracownika. To oczywiście sytuacje niezwykle rzadkie, ale możliwe. Co w takiej sytuacji?

Zobacz: Rząd zapowiada nową ustawę. Wprowadzi unijne przepisy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: gov.pl

Źródło tekstu: Business Insider, TVN24