Ile jest wart rynek telekomunikacyjny w Polsce? Znamy odpowiedź

Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego ciągle rośnie – wynika z najnowszego raportu PMR. Po covidowym zahamowaniu w 2021 roku, dynamika wzrostu jest coraz większa i w 2023 roku może osiągnąć 3,2% rok do roku.

PMR przygotował nowy raport na temat polskiego rynku telekomunikacyjnego. Jego wartość w 2021 roku osiągnęła 41,3 mld zł. Szacunki wskazują, że kwota ta w 2022 roku wzrosła do 42,2 mld zł, natomiast w 2023 roku – 43,5 mld zł. Średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) w latach 2022-2027 powinna się utrzymać na poziomie 1,9%.

Zgodnie z raportem, za wzrost wartości rynku telekomunikacyjnego w Polsce odpowiadać mają przede wszystkim coraz wyższe przychody z usług szerokopasmowego Internetu oraz telefonii komórkowej. Rynek dostawców usług internetowych (ISP, Internet Service Provider) jest obecnie najbardziej perspektywiczną częścią rynku telekomunikacyjnego w naszym kraju. Na wzrost przychodów wpływa tu rozbudowa sieci światłowodowych, rozwój modelu "hurt + detal" oraz coraz większy popyt na usługi o wysokich przepustowościach. Z kolei w telefonii komórkowej przychody powiększyły się z powodu podwyżek, z którymi mieliśmy do czynienia w latach 2019-2022. Przychody operatorów rosną pomimo coraz niższych stawek hurtowych (MTR).

Na wzrost wartości rynku telekomunikacyjnego w poszczególnych segmentach wpływa także coraz większa liczba świadczonych usług (RGU, Revenue Generating Unit). Raport PMR podaje, że w 2021 roku było ich w Polsce około 81,8 mln. W tej liczbie ponad połowa to usługi telefonii komórkowej, a na kolejnych miejscach są płatna telewizja oraz usługi internetowe. W kolejnych latach RGU ma rosnąć, osiągając 86 mln w 2023 roku.

Rok 2020 2021 2022* 2023** Liczba RGU na rynku telekomonikacyjnym w Polsce 79,6 mln 81,8 mln 84,8 mln 86,0 mln

* – prognoza krótkookresowa

** – prognoza

W kolejnych latach będzie rosła liczba kart SIM. Wpływ na to będzie miał przede wszystkim dynamiczny rozwój segmentu M2M. Operatorzy będą nadal koncentrować się na strategii stałej migracji klientów usług przedpłaconych na usługi abonamentowe.

Na rynek telekomunikacyjny w Polsce ma wpływ również to, co dzieje się na świecie. W 2022 roku nowym czynnikiem stała się wojna w Ukrainie oraz związany z nią napływ uchodźców do Polski. Z raporty PMR wynika, że operatorzy z Wielkiej Czwórki rozdysponowali wśród nich łącznie ponad milion kart prepaid, zwiększając tym samym bazę klientów oraz RGU.

Jednak w naszej ocenie będzie to krótkookresowy wzrost. Sami operatorzy potwierdzają, że tylko część z rozdawanych kart SIM jest systematycznie doładowywana po upływie okresu ważności.

– informuje PMR

Na rynku ISP impulsem do wzrostu okazała się pandemia COVID-19. W jej trakcie liczba świadczonych usług Internetu szerokopasmowego zwiększyła się o ponad milion.

Negatywne oddziaływanie na rynek telekomunikacyjny w Polsce ma segment telefonii stacjonarnej. Od ponad 10 lat osiąga on coraz niższe przychody i ma coraz mniejszą liczbę świadczonych usług. Dzieje się tak głównie z powodu rozwoju usług mobilnych, które coraz częściej zastępują stacjonarne usługi telefoniczne. Na spadek liczby linii na rynku B2C oddziałują również strukturalne czynniki demograficzne.

Skalę spadków w telefonii stacjonarnej neutralizował do tej pory rynek B2B. Jednak nawet tu coraz częściej numery stacjonarne są wypierane przez numery komórkowe z uwagi na sygnalizowanie podejrzenia spamu przez systemy i aplikacje odbierających połączenia z sieci stacjonarnych.

Zobacz: Internet podrożeje. Operatorzy składają wnioski do UKE

Zobacz: Inflacja w Polsce a telekomunikacja. Zdziwisz się

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, pmrmarketexperts.com

Źródło tekstu: pmrmarketexperts.com