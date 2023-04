Smartfony w Polsce: rządzi Samsung, ale Apple jest coraz bliżej

Samsung od wielu miesięcy jest liderem rynku smartfonów w Polsce. Pozycja ta jest póki co niezagrożona, jednak ciekawe rzeczy można zaobserwować na kolejnych miejscach naszego krajowego TOP10.

Która marka dostarcza na polski rynek najwięcej smartfonów? Od wielu miesięcy odpowiedź na to pytanie jest jedna: Samsung. Koreański gigant w marcu miał u nas udział w rynku na poziomie 29,66%. Co ciekawe, w ciągu ostatnich 12 miesięcy udział ten był najwyższy w grudniu 2022 roku i wynosił 30,6%. W styczniu, czyli w miesiącu intensywnych przecieków na temat flagowych smartfonów z serii Galaxy S23, udział Samsunga na polskim rynku smartfonów zmalał do 29,24% i niewiele wzrósł po premierze tych urządzeń (do 29,61%). Na taki niezbyt korzystny dla Samsunga wynik mógł mieć wpływ duży wzrost cen tegorocznych flagowców.

Spadkowi zainteresowania rynku Samsungiem towarzyszył dosyć gwałtowny wzrost udziału iPhone'ów, z 12,53% w grudniu do 17,52% w styczniu. To prawie 40% w górę. Tak dużego wzrostu Apple nie odnotował w naszym kraju nawet po premierze swoich najnowszych smartfonów, czyli iPhone'ów z serii 14. Warte w tym miejscu odnotowania jest to, że gdy ubiegłoroczne flagowe iPhone'y trafiły na polski rynek, swoje udziały w nim straciło minimalnie Xiaomi (z 26,94% do 26,26%). Chiński producent odrobił tę stratę w styczniu 2023 roku, wracając do 26,94% udziału w rynku.

Do sierpnia 2022 roku trzecim pod względem wielkości dostaw na polski rynek producentem smartfonów był Huawei. Ten sponiewierany amerykańskimi sankcjami koncern radzi sobie u nas wciąż lepiej niż w zestawieniu globalnym, jednak jego udział w rynku wciąż maleje. Już w sierpniu Chińczyków przegonili Amerykanie. Apple również w styczniu tego roku zyskał trochę dzięki spadkowi firmy Huawei (z 8,83% do 7,01%).

Patrząc na ostatnie 12 miesięcy i polskie TOP10 rynku smartfonów można łatwo zauważyć przede wszystkim dwa trendy: Apple idzie w górę, mimo coraz wyższych cen, natomiast Huawei radzi sobie u nas coraz gorzej. Jak na razie odległość między firmą Apple i zajmującymi dwa pierwsze miejsca na podium Xiaomi i Samsungiem wydaje się wystarczająco duża, by ci ostatni mogli czuć się bezpiecznie. Ale kto wie, co przyniesie przyszłość.

