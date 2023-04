Samsung i AMD zacieśniają współpracę. Będzie grane

Samsung i AMD przedłużają współpracę licencyjną. Będą kolejne Exynosy z grafikami Radeon.

Świat konsol stoimy technologią dostarczaną przez AMD. Co by się stało, gdyby te same rozwiązania zaszczepić na rynku smartfonów? O tym mieliśmy się okazję przekonać w zeszłym roku, kiedy to na rynek trafiły smartfony z rodziny Samsung Galaxy S22. Napędzający je Exynos 2200 był pierwszym procesorem mobilnym wyposażonym w układ Xclipse 920 bazujący na architekturze RDNA 2.

Jak wyszło? Cóż, tak sobie. Do wydajności smartfonów z konkurencyjnym układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 i grafiką Adreno sporo zabrakło. Mimo to wydaje się, że Samsung i AMD są na tyle zadowoleni z dotychczasowej współpracy, że planują ją przedłużyć na kolejne lata.

Będą kolejne Exynosy z grafikami AMD Radeon

Firmy poinformowały o przedłużeniu dotychczasowej umowy za pośrednictwem wspólnego komunikatu prasowego. Niestety poza tym, że Samsung planuje wykorzystać wykorzystać architekturę RDNA w kolejnych procesorach z rodziny Exynos, z samego oświadczenia dowiadujemy się niewiele.

Co jednak nie oznacza, że informacja o przedłużeniu współpracy nie jest istotna. Ot, choćby jako jasny sygnał, że Koreańczycy jednak nie postawili jeszcze kreski na swoich autorskich procesorach, jak mogłaby sugerować decyzja o rezygnacji z Exynosów w tegorocznych modelach z rodziny Galaxy S23.

Zobacz: Kupiłeś samsunga? To utopiłeś kupę hajsu - trzeba było wybrać iPhone'a

Zobacz: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra zdradza swoją specyfikację

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Framesira / Shutterstock.com

Źródło tekstu: AMD