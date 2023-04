Samsung Galaxy Tab S9 Ultra zdradza swoją specyfikację

Samsung pracuje nad nowymi tabletami z serii Galaxy Tab S9. O najdroższym z nadchodzących urządzeń (model Ultra) wiemy już co nieco.

W minionym roku Samsung zrobił ogromny postęp, jeśli chodzi o tablety. Na rynek trafił między innymi mocarny Galaxy Tab S9 Ultra z flagową specyfikacją. Wiele wskazuje na to, że w tym roku Samsung zaprezentuje następcę tego modelu, ponieważ ujawniono kluczowe fragmenty specyfikacji nadchodzącego Galaxy Tab S9 Ultra.

Jeśli doniesienia są prawdziwe, to nowy topowy tablet Koreańczyków będzie miał wymiary 208,6 x 326,4 x 5,5 mm, czyli takie same, jak jego poprzednik. Nowe urządzenie będzie jednak o 11 g cięższe (737 g). Na wyposażeniu tabletu znajdzie się 14,6-calowy wyświetlacz WQXGA + (2960 x 1848 pikseli), potrafiący wyświetlić kolory stanowiące 120% gamy DCI-P3. Najprawdopodobniej będzie to wyświetlacz Super AMOLED, jak w Galaxy Tab S8 Ultra.

Wewnątrz obudowy odpornej na działanie pyłów i wody zgodnie z normą IP69 ma pracować układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, zastosowany już w smartfonach z serii Galaxy S23. Towarzyszyć mu będzie 16 GB RAM-u LPDDR5X. Do tego łączność 5G, głośniki stereo sygnowane z nastawami AKG oraz rysik S Pen. Całość będzie zasilana akumulatorem o pojemności 11200 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 45 W i będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13 z interfejsem One UI.

Premiera tabletów z serii Galaxy Tab S9 powinna nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

