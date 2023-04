Telewizor Samsung The Frame teraz taniej nawet o 3000 zł

Samsung ruszył z promocją cashback na telewizory The Frame. Kupując jeden z promowanych modeli można odzyskać nawet 3000 zł przelewem na konto w banku.

The Frame to unikatowy telewizor, który sprawia, że największy domowy ekran może stać ozdobą salonu. Jak zapewnia Samsung, dzięki minimalistycznemu designowi, widz często do końca nie wie, czy ma do czynienia z telewizorem czy też z prawdziwym obrazem. Eleganckie i nowoczesne wzornictwo oraz dostępny w zestawie Dopasowany Uchwyt sprawiają, że ekran przylega do ściany i prezentuje się jak prawdziwe dzieło sztuki.

Najnowsza promocja Samsung Cashback obejmuje swoim zasięgiem telewizory The Frame o przekątnej ekranu od 32 cali do 85 cali. Kupując jeden z nich w trakcie trwania akcji promocyjnej, można odzyskać w formie przelewu na konto bankowe:

400 zł przy zakupie modeli QE32LS03BBUXXH i QE32LS03CBUXXH,

800 zł przy zakupie modeli QE32LS03BBUXXH i QE43LS03BGUXXH,

1000 zł przy zakupie modeli QE50LS03BAUXXH i QE50LS03BGUXXH,

1200 zł przy zakupie modeli QE55LS03BAUXXH i QE55LS03BGUXXH,

1500 zł przy zakupie modeli QE65LS03BAUXXH i QE65LS03BGUXXH,

2500 zł przy zakupie modeli QE75LS03BAUXXH i QE75LS03BGUXXH,

3000 zł przy zakupie modeli QE85LS03BAUXXH i QE85LS03BGUXXH.

Jak zdobyć zwrot pieniędzy?

Aby skorzystać z promocji, należy przede wszystkim kupić któryś z wymienionych powyżej modeli telewizorów Samsung The Frame w dniach od 4 do 30 kwietnia 2023 roku. Należy tego dokonać w wybranym sklepie na terenie Polski. Na liście są:

EURO-NET Sp. z o.o sieć sklepów RTV EURO AGD oraz euro.com.pl,

TERG Spółka Akcyjna sieć sklepów Media Expert oraz mediaexpert.pl,

Media Markt Polska Sp. z o.o. sieć sklepów Media Markt oraz mediamarkt.pl,

NEONET S.A. neonet.pl,

I TERRA Sp. z o.o. sieć sklepów Samsung Brand Store,

Matrix Media Sp. z o.o. sieć sklepów Samsung Brand Store,

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. sklep Samsung.com/pl,

AUDIO COLOR Spółka jawna audiocolor.pl,

x-kom sp. z o.o. x-kom.pl.

Kolejnym krokiem powinno być napisanie opinii o zakupionym produkcie na jednej ze stron:

promocjatheframe.samsung.pl,

na stronie sklepu, w którym telewizor został kupiony,

na stronie porównywarki cenowej.

Opinia powinna zawierać co najmniej 400 znaków, ocenę w skali 1-5 oraz hasztag #PromocjaTheFrameSamsung.

Zakup trzeba zarejestrować pod tym adresem w ciągu 14 dni od zakupu telewizora, załączając do formularza:

zdjęcie lub zrzut ekranu pozostawionej opinii,

skan dowodu zakupu (czyli faktury lub paragonu),

zdjęcie tabliczki znamionowej zakupionego produktu z widocznym numerem seryjnym,

zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania (tabliczki znamionowej),

zdjęcie kartonowego opakowania telewizora z miejscem po wyciętym numerze seryjnym.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia wystarczy już tylko poczekać na przelew. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung