Kup flagowego Samsunga i zgarnij w prezencie słuchawki bezprzewodowe

Samsung odpalił promocję, w której kupując flagowy smartfon z serii Galaxy Buds2 Pro można zgarnąć prezent w postaci bezprzewodowych słuchawek Galaxy Buds2 Pro.

Flagowe smartfony Samsunga z serii Galaxy S23 niemal bez przerwy są "gwiazdami" jakiejś promocji zorganizowanej przez koreańskiego producenta. Tym razem kupując model Galaxy S23, Galaxy S23+ lub Galaxy S23 Ultra możemy zdobyć dodatkowo bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds2 Pro, warte 999 zł (cena ze sklepu na samsung.com/pl).

Jak zdobyć prezent?

Aby dać sobie szansę na zdobycie bezprzewodowych słuchawek Galaxy Buds2 Pro bez płacenia za nie, należy zacząć od zakupu smartfonu z serii Galaxy S23 u partnera handlowego firmy Samsung. Ich lista znajduje się w regulaminie promocji. Należy tego dokonać w dniach od 3 do 23 kwietnia 2023 roku. Następnie, do 30 kwietnia tego roku, trzeba wypełnić formularz w aplikacji Samsung Members na nowo zakupionym smartfonie. Trzeba w nim załączyć dowód zakupu. Po pozytywnej weryfikacji głoszenia słuchawki Galaxy Buds2 Pro w kolorze czarnym powinny do nas przyjść w ciągu 21 dni kalendarzowym na podany w formularzu zgłoszeniowym adres.

Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w promocji za zakup określonego modelu produktu, niezależnie od liczby zakupionych produktów. Maksymalnie można wiec zdobyć trzy pary słuchawek. Dodatkowe informacje można znaleźć w w regulaminie.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung