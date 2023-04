Realme GT Neo 5 SE ma nawet 16 GB RAM-u i 1 TB miejsca na dane

Realme GT Neo 5 SE to najnowszy smartfon tej marki, który właśnie debiutuje w na chińskim rynku. Urządzenie ma do 16 GB RAM-u i do 1 TB pamieci masowej, a pod maską pracuje Snapdragon 7+ Gen 2.

Realme GT Neo 5 SE to smartfon o wymiarach 163,9 x 75,8 x 8,95 mm i masie 193,1 g. Z przodu znalazł się 6,74-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1240 x 2772 piksele, odświeżający obraz z częstotliwością do 144 Hz i świecący z jasnością do 1400 nitów (wartość szczytowa). Ekran ma w górnej części otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 64 Mpix i do towarzystwa ma aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz 2-megapikselowy aparat makro.

Sercem najnowszego smartfonu marki Realme jest zaprezentowany niedawno układ Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, który współpracuje z 8, 12 lub 16 GB RAM-u i 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej (UFS 3.1). Smartfon obsługuje sieci 5G, oferuje też łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5500 mAh z szybkim ładowaniem z mocą do 100 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z interfejsem Realme UI 4.0.

Dostępność i cena

Realme GT Neo 5 SE w dwóch kolorach jest już dostępny do zamawiania w Państwie Środka. Regularna sprzedaż ma tam ruszyć 10 kwietnia 2023 roku. Ceny wyglądają tak:

2099 juanów (1310 zł) za wariant 8/128 GB,

(1310 zł) za wariant 8/128 GB, 2299 juanów (1435 zł) za wariant 12/256 GB,

(1435 zł) za wariant 12/256 GB, 2399 juanów (1497 zł) za wariant 12/512 GB,

(1497 zł) za wariant 12/512 GB, 2799 juanów (1747 zł) za wariant 16 GB/1 TB.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme