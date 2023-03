Realme C55 już w Polsce. Dobra cena, fajne funkcje, będzie hit

Do Polski wkracza smartfon Realme C55 – nowy przedstawiciel budżetowej serii C, który może przyciągnąć uwagę bardziej wymagających użytkowników. Wygląda o klasę lepiej niż poprzednicy, ma 256 GB pamięci, aparat 64 Mpix, a do tego wyjątkowy obszar powiadomień, czyli Mini Capsule. Cena też jest dobra.

Dziś firma Realme ogłosiła polską premierę Realme C55, czyli kolejnego po C35 przedstawicielu budżetowej serii C. O ile poprzednie modele mogły zniechęcać bardziej wymagających użytkowników, to nowy Realme C55 ma szansę to zmienić.

Smartfon przede wszystkim zyskał nieco bardziej „flagowcowy” wygląd. Świetne wrażenie robi równo ścięta ramka okalająca obudowę, interesująco wyglądają też warianty kolorystyczne – połyskujący kolorami złoty i nieco bardziej stonowany czarny. Obudowa jest przy tym płaska (7,89 mm) i mimo sporych rozmiarów, dobrze leży w dłoni.

Realme C55 stał się głośny już po pierwszej premierze w Azji za sprawą obszaru na wyświetlaczu o nazwie Mini Capsule.

Jest to element ekranu obok obiektywu aparatu, dynamicznie powiększający się do szerszej belki, na której prezentowane są dodatkowe informacje, jak ostrzeżenia o niskim poziomie akumulatora, wykorzystanie danych internetowych czy liczba przebytych kroków. Przypomina to Dynamic Island z telefonów Apple. Na co dzień element ten nie jest jednak widoczny.

Ekran w Realme C55 robi bardzo dobre wrażenie – to matryca IPS o przekątnej 6,72 cala i rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz oraz wysoką jasnością sięgającą 680 nitów.

W porównaniu do poprzedników Realme C55 zyskał też znacznie lepszy układ SoC, czyli MediaTek Helio G88.

Towarzyszy mu pamięć RAM o wielkości 8 GB, a w Polsce przede wszystkim oferowany jest model z pamięcią wewnętrzną 256 GB, co w tym segmencie cenowym nie jest oczywiste. Nie zabrakło rozszerzenia na karty microSD o wielkości do 1 TB. W sieci Play dostępny jest także tańszy wariant z pamięcią 6 GB RAM i 128 GB ROM.

Z tyłu obudowy znalazł się główny aparat 64 Mpix. Jest to matryca OV64B o rozmiarze piksela 0,7 μm i formacie optycznym 1/2" - ta sama, którą zastosowano w modelu Realme GT Master Edition.

Producent chwali się różnymi rozwiązaniami programowymi, na przykład obrazowaniem ProLight, który optymalizuje zdolność tłumienia podświetlenia. Jest też ciekawa opcja AI Color, która w zdjęciach porterowych zostawia kolor fotografowanej osoby, a redukuje barwy tła. Pracę głównego aparatu wspomaga czujnik B&W o rozdzielczości 2 Mpix. Z przodu znalazł się aparat 8 Mpix.

Realme C55 zapewnia całkiem solidne funkcje komunikacyjne. Ma 4G, Dual SIM, Wi-Fi 5 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, port USB-C, wyjście audio 3,5 mm i boczny czytnik linii papilarnych. Ciekawy jest moduł NFC z anteną 360 stopni, która ma działać po dowolnym przyłożeniu do terminala – nie trzeba celować określonym punktem obudowy.

Plusem jest też solidna sekcja zasilania. Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 33 W SuperVOOC. Wszystkim zarządza Android 13 z Realme UI 4.0.

Cena i dostępność

Realme C55 w konfiguracji z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej na start oferowany będzie w mocnej promocji z ceną 999 zł. Okazja potrwa do 2 kwietnia, a telefon w tej cenie będzie można kupić w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl. Od 3 kwietnia regularna cena Realme C55 wyniesie 1099 zł.

Dodatkowo, od dziś do 5 kwietnia, zestaw obejmujący Realme C55 (8/256 GB) oraz opaskę sportową Realme Band 2, będzie dostępny za 1099 zł w sieci T-Mobile.

Telefon wkracza również do Play. W specjalnej ofercie, która także potrwa do 5 kwietnia, klienci fioletowej sieci mogą za 999 zł kupić smartfon Realme C55 w skromniejszej wersji z 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci ROM – też w zestawie z opaską sportową Realme Band 2.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl