Samsung ostrzega. Te akcesoria mogą zepsuć twój smartfon

Firma Samsung wydawała oficjalną odezwę do użytkowników nowych Galaxy S23, w której przestrzega przed stosowniem pewnych akcesoriów. Jak twierdzi, w skrajnych przypadkach mogą one popsuć telefon.

Bardzo prawdopodobne, że kupując nowy telefon, od razu myślisz o akcesoriach ochronnych. Zazwyczaj są to etui oraz szkło na ekran, ale coraz częściej na rynku pojawiają się też rozmaite protektory obiektywów aparatu.

O ile jednak przeciwko dwóm pierwszym Samsung nic nie ma, o tyle przed tymi ostatnimi otwarcie przestrzega. Jak przekonuje koreańska spółka w poście opublikowanym na swym forum, wiele spośród dostępnych na rynku protektorów obiektywu, zamiast pomagać, wyłącznie szkodzi. W skrajnych wypadkach może nawet dojść do nieodwracalnego uszkodzenia telefonu, czytamy.

Nie używaj, bo stracisz gwarancję

Samsung wymienia kilka potencjalnych problemów. Przede wszystkim, zdaniem firmy, zbyt ciasno dopasowany protektor może zarysować pierścień aparatu. Ponadto, z uwagi na umieszczenie mikrofonu w modelach Galaxy S23, bezpośrednio pod jedną z kamer, pojawia się ryzyko jego zasłonięcia. Co tym idzie, pogorszeniu ulegnie wówczas jakość rejestrowanego audio. Ale na tym nie koniec.

Kontynuując, kolejnym potencjalnym problemem mają być wilgoć i zabrudzenia, które zbierają się w okolicy protektora. Zwłaszcza, jeśli ma on formę etui z zasuwką aparatu, co w opinii Samsunga sprzyja kondensacji powierzchniowej pary wodnej i może nieodwracalnie uszkodzić sensor.

Ostatecznie producent zauważa także, że wiele protektorów wykonywanych jest z marnej jakości materiałów, przez co negatywnie wpływają one na jakość rejestrowanych zdjęć i filmów. Co jednocześnie podkreślono, roszczenia wynikające z użycia niecertyfikowanych akcesoriów nie będą rozpatrywane w ramach obowiązującej gwarancji.

A jakie protektory aparatu Samsung w takim razie zaleca? – zapytacie. Odpowiedź brzmi: żadnych. Dostateczne zabezpieczenie mają zapewnić etui, a także szkło ochronne na wyświetlacz. Niekoniecznie oryginalne, a przynajmniej o takiej konieczności już nie wspomniano.

