Od 1 czerwca sprawdzą rejestr PESEL. Jest coś, o czym pewnie nie wiesz

Od 1 czerwca w życie wchodzi mechanizm weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL. Powszechnie wiadomo, że obejmie banki, inne instytucje finansowe i notariuszy. A co z telekomami?

Jak wiadomo, z dniem 1 czerwca 2024 roku sprawdzenie rejestru PESEL przed zawarciem umowy staje się dla instytucji finansowych i notariuszy obowiązkowe. Mówiąc wprost, należy z wyprzedzeniem zweryfikować, czy PESEL, którym legitymuje się klient, nie został zastrzeżony. Dotyczy to w szczególności banków i firm pożyczkowych, ale nie tylko.

Kolejnym dość oczywistym miejscem, gdzie zawieramy długoterminowe umowy, są salony operatorów telekomunikacyjnych. Ale czy oni także będą sprawdzać rejestr? I tak, i nie. Prawo okazuje się dla telekomów bardziej liberalne niż w przypadku innych wymienionych.

Rejestr PESEL zostanie sprawdzony przez operatorów tylko w jednym wypadku, a mianowicie przy wyrabianiu duplikatu karty SIM. W pozostałych przypadkach, w tym przy podpisaniu nowej umowy, dokonywaniu jej cesji czy zmianach w zakresie usług, żadna dodatkowa weryfikacja wymagana nie będzie.

Świadczy o tym bezpośrednio treść ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, która efektywnie wymusza korzystanie z rejestru PESEL. Do kwestii prawa telekomunikacyjnego odniesiono się poprzez dodanie tylko jednego artykułu – 60c, którego esencję zdefiniowano już w pierwszym ustępie. Oto jego kompletna treść w oryginale:

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany przed wydaniem kopii lub wtórnika karty lub innego urządzenia, służących do identyfikacji abonenta w publicznej sieci telekomunikacyjnej lub ich cyfrowego odwzorowania, do weryfikacji w sposób, o którym mowa w art. 23j lub art. 23m ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 oraz z 2023 r. poz. 497 i …), w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanym dalej „rejestrem zastrzeżeń numerów PESEL”, czy numer PESEL podany przez abonenta będącego osobą fizyczną, o którym mowa w art. 60b ust. 1 pkt 1 lit. b, o ile abonent go podał, jest zastrzeżony.