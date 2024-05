Pracownik traci nawet 4 godziny tygodniowo. To nie jego wina

Nie czujesz, że twoja praca jest produktywna? Teraz możesz spokojnie zrzucić winę na technologię. Najnowsze badania wykazały, że pracownik średnio traci aż cztery godziny z powodu błędów cyfrowych, w organizacji której pracuje.

Nowe badanie, przeprowadzone przez Scalable Software wykazało, że pracownicy tracą prawie cztery godziny tygodniowo z powodu błędów technologicznych, jakich przyjdzie im doświadczyć w pracy.

"Paranoja produktywności" w pracy hybrydowej

Ankietę przeprowadzono wśród 400 osób związanych z IT w Wielkiej Brytanii oraz USA. Już na samym wstępie 90% badanych przyznało, że organizacja, w której pracują cierpi na "paranoję produktywności", związaną ściśle z pracą hybrydową. Oznacza to mniej więcej to, że nie są oni w stanie określić gdzie występują blokady odnośnie produktywności.

Firmy opierają się na wskaźnikach takich jak: wydajność pracy, oceny przełożonych liniowych, oprogramowaniu do śledzenia czasu pracy oraz samoocenie pracowników. Wskaźniki te są niedoskonałe - łatwo mogą pomylić wyniki obecności w internecie z produktywnością.

Dziś podstawą produktywności jest efektywność cyfrowa, a tarcia cyfrowe mogą znacznie zmniejszyć potencjał pracownika w zakresie efektywności pracy. Niestety, firmy w dalszym ciągu nie zdają sobie sprawy, że stosowane wskaźniki dają jedynie częściowy obraz wyników pracy pracownika. Wiele zawodów opartych na wiedzy nie pozwala na proste ilościowe określenie "produktu"(...) Co wiecej, zespoły IT mają często zbyt mały wgląd w to, jak wykonywane są zadania i z jakimi problemami cyfrowymi mierzy się pracownik. Nie mają pojęcia gdzie można zoptymalizować przepływ pracy w celu poprawy wydajności.

- twierdzie Mark Cresswell z Scalable Software.

Badania wykazały, że sami pracownicy są niezadowoleni z takiego stanu rzeczy. 43% ma obniżoną satysfakcję z wykonywania pracy, a 29% chce nawet ją rzucić.

Warto zatem popracować nad technologią, oj warto. Jednym słowem, eliminując tarcia cyfrowe w miejscu pracy, firmy nie tylko zwiększą poziom satysfakcji i zadowolenia pracowników, ale także uzyskają lepsze wyniki finansowe.

