Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg. Nowe adresy z dostępem sieci

Polski Światłowód Otwarty, hurtowy operator szerokopasmowy utworzony przez Play, kontynuuje rozbudowę sieci optycznej. W październiku jej zasięg zwiększył się o ponad 23 tysiące adresów.

W październiku w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego znalazło się 6280 nowych gospodarstw domowych z 25 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (1274), Łodzi (1269) i Gdańsku (769).

Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 17 238 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 23,5 tys. gospodarstw domowych. To znacznie więcej niż miesiąc wcześniej – we wrześniu przybyło ponad 11 tys. nowych adresów.

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

Bydgoszcz

Ciechanów

Częstochowa

Gdańsk

Gdynia

Katowice

Kielce

Kołobrzeg

Kraków

Krzeszowice

Legnica

Lubin

Lublin

Łódź

Parczew

Piaseczno

Pogórze

Ruda Śląska

Sopot

Szczecin

Trzebnica

Wałbrzych

Warszawa

Wrocław

Zielona Góra

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to wyłącznie hurtowy operator oferujący operatorom detalicznym w Polsce otwarty dostęp do sieci szerokopasmowej. W momencie startu w marcu 2023 r. objął zasięgiem 3,7 mln gospodarstw domowych, przejmując aktywa sieci HFC należącej do UPC Polska. Spółkę stworzył Play wraz z grupą InfraVia Capital Partners, która pozyskała od fioletowego operatora 50% udziałów w PŚO.

Do 2028 roku PŚO planuje wybudować 2 mln nowych łączy, by docelowo swoim zasięgiem objąć ponad 6 mln gospodarstw domowych. Proces rozbudowy i modernizacji sieci realizowany jest w technologii w standardzie XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci PŚO będą mogli oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gbit/s.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Polski Światłowód Otwarty

Źródło tekstu: Polski Światłowód Otwarty