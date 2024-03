Jak Polki i Polacy korzystają ze smartfonów? Znamy odpowiedź

Firma Digital Care zleciła badanie dotyczące tego, w jaki sposób Polki i Polacy korzystają ze smartfonów. W ten sposób dowiedzieliśmy się, jakie jest podejście kobiet, a jakie mężczyzn do używania takich urządzeń mobilnych.

Niemal 4 na 10 Polek korzysta ze smartfonu 5 lub więcej godzin dziennie. W przypadku mężczyzn, największa grupa (35%) używa smartfonu od 3 do 4 godzin dziennie.

Obie grupy są dosyć zgodne, jeśli chodzi o cel korzystania ze smartfonu. Najczęściej telefon komórkowy jest wykorzystywany do kontaktu z rodziną lub znajomymi, sprawdzania poczty, poszukiwania informacji oraz korzystania z aplikacji.

A jakie to są aplikacje? W przypadku Polek TOP5 to:

Wśród Polaków prym wiodą:

Większość kobiet i mężczyzn w Polsce ogląda filmy i seriale z użyciem smartfonów. Polki nieco częściej niż Polacy wybrali odpowiedzi "tak" oraz "nie lub sporadycznie", natomiast rzadziej wskazywały odpowiedź "rzadko".

40% Polek i 39% Polaków deklaruje, że raz lub dwa razy w tygodniu robi zakupy przy pomocy smartfonu. Do częstszego sięgania w tym celu po telefon komórkowy przyznaje się 15% kobiet oraz 14% mężczyzn.

A co w ten sposób kupujemy? Polki najczęściej odzież, kosmetyki, buty i książki. W zakupach mężczyzn na pierwszym miejscu również jest odzież, ale ważna jest również elektronika, a także buty i kosmetyki.

Z badania wynika, że mężczyźni bardziej niż kobiety dbają o swoją prywatność. Aż 54% Polaków deklaruje, że nie pokazuje swojego życia (przez smartfon) w mediach społecznościowych. W przypadku Polek podobnie odpowiedziało 39% z nich. Z14% kobiet i 13% mężczyzn nie pokazuje swojego życia, ale komentuje posty bliskich oraz obcych internautów.

92% wszystkich ankietowanych ma smartfon, a co trzeci ankietowany – dwa lub więcej. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni chętnie korzystają z laptopów (80%) i tabletów (40%). Coraz rzadziej sięgamy po klasyczne komputery stacjonarne – jedynie 36% ankietowanych deklaruje posiadanie takiego sprzętu w domu.

Polacy bardzo chętnie korzystają z elektroniki – od laptopów, przez tablety, smartfony, po konsole i bezprzewodowe słuchawki. Technologia towarzyszy nam każdego dnia i wspiera nie tylko w codziennej pracy, ale jest także narzędziem do organizacji wolnego czasu czy niekiedy motywatorem do zmiany trybu życia na nieco zdrowszy, bardziej aktywny. Niezależnie od płci, wspólna pasja do nowoczesnych technologii jest widoczna, tak jak preferencje w zakresie korzystania z rozmaitych funkcji smartfonów. Granice zacierają się, szczególnie gdy chodzi o ich najważniejszy atut – możliwość kontaktu z bliskimi – nie tylko od święta.