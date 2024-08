Fiskus sprawdza Polakom telefony. Chodzi o należny podatek

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, która reguluje pobieranie zaliczek PIT przez firmę, gdy ta udostępnia pracownikom telefony komórkowe i routery. Wątpliwości dotyczyły prywatnego korzystania z tych sprzętów.

Podatek od telefonu służbowego?

Do Krajowej Informacji Skarbowej trafiło zapytanie dotyczące obowiązku zaliczek na PIT potrącanych z tytułu użyczenia pracownikom telefonów i routerów służbowych wraz z kartami SIM. Sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa zatrudniającego około 4 tys. pracowników, którym pracodawca przekazał do użytku służbowego telefony z nielimitowanymi planami taryfowymi i routery z paczką 1 TB danych.

Zarówno telefony, jak i routery są obowiązkowym wyposażeniem pracowników, niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Jednocześnie jednak firma zgodziła się na to, by pracownicy korzystali też z nich prywatnie, za co nie naliczała dodatkowych opłat, za wyjątkiem przekroczenia przyznanego limitu danych.

Pracodawca, dmuchając na zimne, doliczał do przychodu pracowników co miesiąc 15 zł, które było ekwiwalentem 1/3 ceny najtańszego abonamentu zbliżonego parametrami do tych, które otrzymali pracownicy. Okazuje się jednak, że nie musiał.

W tej jednostkowej sytuacji PIT od służbowych telefonów nie jest konieczny

W zapytaniu przedsiębiorca podkreślił, że nie jest technicznie w stanie oddzielić wykorzystania służbowego od prywatnego użytkowania telefonów przez pracowników, a taka ewentualna weryfikacja oznaczałaby dodatkowe koszty administracyjne dla spółki. I ta kwestia okazała się kluczowa.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że w sytuacji braku możliwości jednoznacznego określenia przychodu przypadającego na konkretnego pracownika w związku z wykorzystaniem przez pracownika telefonu służbowego zarówno do celów służbowych jak i prywatnych, po stronie takiego pracownika nie powstaje przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

- czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS

Reasumując, bez precyzyjnego, kwotowego wskazania części prywatnego korzystania z telefonu przez danego pracownika, pracodawca nie jest w stanie ustalić podstawy opodatkowania i nie może też naliczać zryczałtowanej, uśrednionej kwoty.

Źródło zdjęć: Dorde Krstic, Longfin / Shutterstock

Źródło tekstu: KIS, oprac. wł