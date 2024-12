PKP Intercity świętuje 10 lat Pendolino na polskich torach

Zbliża się wyjątkowa rocznica – 14 grudnia minie dekada, odkąd pociągi Pendolino w barwach PKP Intercity po raz pierwszy pomknęły po polskich torach, wioząc podróżnych. Był to przełomowy moment dla polskiej kolei, który zrewolucjonizował sposób, w jaki podróżujemy.

Pendolino – symbol nowoczesności i komfortu

Te nowoczesne, włoskie składy, wyprodukowane przez firmę Alstom, szybko stały się synonimem szybkości, komfortu i prestiżu. Charakterystyczny design, cicha jazda i wysoki standard obsługi sprawiły, że Pendolino zdobyło serca pasażerów. Przez ostatnie 10 lat przewiozły one ponad 39 milionów osób, łącząc największe miasta Polski, takie jak Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Katowice, a także Gliwice, Bielsko-Biała, Rzeszów czy Kołobrzeg. Łącznie polskie Pendolino pokonały dystans około 70 milionów kilometrów – to tak, jakby okrążyły Ziemię ponad 1745 razy.

Efekt Pendolino – impuls dla rozwoju polskiej kolei

Wprowadzenie Pendolino do Polski miało ogromny wpływ na rozwój całego sektora kolejowego. Zainicjowało ono falę inwestycji w modernizację taboru i infrastruktury, przyczyniając się do poprawy jakości podróży i zwiększenia popularności kolei. To właśnie "efekt Pendolino" sprawił, że coraz więcej osób wybiera kolej jako wygodną i efektywną alternatywę dla innych środków transportu.

Dziesięć lat składów kat. Express Intercity Premium w Polsce to nie tylko okazja do świętowania, ale także moment do refleksji nad przyszłością. Efekt Pendolino pokazał, że nowoczesna kolej w Polsce jest nie tylko marzeniem, ale rzeczywistością. To początek długiej i fascynującej podróży w kierunku dalszego rozwoju i innowacji.

– powiedział Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity

Z całym zespołem Alstom, który 10 lat temu wdrażał pierwszy pociąg dużych prędkości w Polsce, mieliśmy poczucie, że uczestniczymy w historycznym wydarzeniu. Miniona dekada udowodniła, jak wielkie korzyści odnieśli dzięki tej inwestycji pasażerowie, regiony i cały system transportu publicznego. Mało kto pamięta, że bilety na Pendolino bywały kupowane przez pierwsze miesiące jako prezent na wyjątkowe okazje. Do dziś jazda pociągiem to synonim komfortu i przyjemności podróżowania. Cieszymy się, że sukces Pendolino jest inspiracją do dalszych prac nad rozwojem w Polsce nowoczesnych, przyjaznych środowisku i szeroko dostępnych kolei.

– powiedział Artur Fryczkowski, Wiceprezes Zarządu Alstom Polska



Ciekawostki z życia Pendolino

Schabowy królem menu. W wagonach restauracyjnych Wars serwowane są dania kuchni polskiej. Przez ostatnie 10 lat pasażerowie zjedli tam około 2 milionów porcji schabowych.

Ekologiczne mycie. Alstom, producent Pendolino, stosuje specjalne rozwiązanie do odzysku wody, dzięki któremu zaoszczędzono ponad 17 basenów olimpijskich wody.

Nowe trasy. Od 15 grudnia 2024 roku Pendolino wyruszy w nowe trasy – do Szczecina i Poznania z Warszawy, zatrzymując się po drodze w Stargardzie i Krzyżu.

