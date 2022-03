Raport Orange: współpraca międzyoperatorska się opłaca

Mali i średni operatorzy w większości przyznają, że ich przychody wzrosły po otwarciu ich sieci – wynika z raportu What’s Up Wholesale? , przygotowanego przez Orange Polska.

Na Polskim rynku działają nie tylko wielcy operatorzy z rozległymi sieciami światłowodowymi, ale również znacznie mniejsze firmy. Te również zaczęły udostępniać swoje sieci innym, zarówno te już posiadane, jak i nowo budowane. Jak wynika z najnowszego raportu „What’s Up Wholesale?”, takie działanie jest dla nich opłacalne.

Dostarczamy konkretnej, aktualnej wiedzy o sytuacji w branży oraz rozwiązaniach, które wspierają ISP w rozwoju ich biznesu. Najnowsza edycja naszego rocznego raportu „What’s Up Wholesale?” to podsumowanie najważniejszych trendów i zmian jakie zaszły w branży przez ostatnie 12 miesięcy. Jednocześnie to prognoza tego, co na rynku wydarzy się w najbliższych miesiącach. Bardzo prawdopodobna, bo oparta na badaniu jego uczestników.

– powiedział Maciej Nowohoński, członek zarządu Orange Polska ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości

W badaniu Orange, na podstawie którego powstał raport, wzięło udział niemal 100 małych i średnich operatorów, z których 58% ma sieć docierającą do mniej niż 10 tysięcy gospodarstw domowych, a tylko 14% do więcej niż 25 tysięcy. Firmy, które udostępniają swoją sieć innym, na ogół pozytywnie ocenia swoją działalność hurtową. 70% respondentów poleciłoby ją innym.

Ankietowani operatorzy najczęściej udostępniają ponad 85% swoich zasięgów i współpracują z kilkoma operatorami korzystającymi. Najpopularniejsze usługi to BSA, ciemne włókna i LLU. Największym wyzwaniem przy otwieraniu sieci była konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy (65%) i wstępne nakłady finansowe ponoszone przy uruchomieniu działalności hurtowej (51%). Niezbędna często okazuje się także inwestycja w rozwój systemów IT (30%).

Rozpoczęcie działalności hurtowej budzi też pewne obawy. Dotyczą one przede wszystkim utraty obecnych klientów detalicznych (wskazało na to 50% respondentów). Na szczęście nie potwierdzają tego doświadczenia tych, którzy sieć już otworzyli. Nawet jeśli część operatorów obserwuje migrację klientów, to nie ma ona znaczącego wpływu na ich biznes (uważa tak aż 89% badanych).

Działalność hurtowa stanowi dla małych i średnich operatorów istotne dopełnienie sprzedaży detalicznej. W sytuacji, gdy co drugi respondent na swojej sieci dociera z usługami jedynie do 1/3 klientów końcowych, 68% ankietowanych deklaruje, że ich przychody po otwarciu dostępu do własnej infrastruktury wzrosły.

Co trzeci operator, który świadczy wyłącznie usługi detaliczne, zamierza w 2022 otworzyć swoje istniejące zasięgi. W dłuższej perspektywie czasowej prawie wszyscy ankietowani (98%) planują rozbudowywać sieci. Inwestycje będą finansować ze środków własnych (97% odpowiedzi). Na rynku pojawią się nowe dostępy: otwarcie nowo wybudowanych zasięgów deklaruje 87% hurtowników oraz 1/3 operatorów wyłącznie detalicznych.

Raport „What’s Up Wholesale?” jest dostępny do pobrania pod tym adresem.

