Nieznany numer nie zadzwoni. Znaleźli sposób na telemarketerów

Francuskie władze na poważnie wzięły się za natrętnych telemarketerów, narzucając ścisłe ograniczenia godzin pracy i strasząc drakońskimi karami.

Dekret nr 2022-1313 wszedł w życie z dniem 1 marca 2023 roku. Ustanawia on nowe dyrektywy dotyczące kontaktu telemarketerów z Francuzami. Mając na celu ochronę praw konsumentów od marca telemarketerzy mogą dzwonić tylko w określonych dniach i godzinach. Przeanalizujmy.

Nowa francuska ustawa wprowadza zakaz kontaktowania się telemarketerów z konsumentami w soboty, niedziele i święta. Zmiany dotyczą także połączeń wykonywanych w dni powszednie. Od teraz konsultanci mogą dzwonić do Francuzów tylko w określonych godzinach, a dokładnie od 10:00 do 13:00 i między 14:00 a 20:00.

Wprowadzona dyrektywa ma również na celu zmniejszenie ilości kontaktów telemarketerów z daną osobą. Dobrze nam znane wielokrotne próby połączenia, wykonywane w ciągu jednego dnia, we Francji zostały ograniczone do 4 razy w miesiącu.

Ponadto, jeśli osoba, do której zadzwonią nie wyrazi zgody na kontakt telefoniczny, telemarketer z danej firmy nie będzie miał prawa ponowić prób zadzwonienia pod dany numer przez 60 dni.

Drakońskie kary za próby łamania przepisów

Nad przestrzeganiem nowych przepisów czuwać będzie DGCCRF czyli Dyrekcja Generalna ds. Konsumentów, Konkurencji i Kontroli Nadużyć Finansowych.

Jak wskazują, może dochodzić do prób niestosowania się do dekretu. Prowizje telemarketerów zazwyczaj zależne są od wyników uzyskanych właśnie w wyniku kontaktu z konsumentami. W celu przeciwdziałania próbom łamania przepisów wprowadzono surową kara wynosząca do 375 000 euro, czyli maksymalnie aż 1 761 000 zł.

Jak Polacy mogą radzić sobie z telemarketerami?

Po pierwsze unikaj rozłączania się, gdy zadzwoni telemarketer. Przerwanie połączenia poprzez rozłączenie się spowoduje, że będzie on próbował zadzwonić ponownie w innych godzinach lub dniach. Dopóki więc nie wyrazisz słownie odmowy kontaktu połączenia na pewno będą się powtarzać.

Po odebraniu połączenia od telemarketera powinniśmy zapytać też, skąd uzyskał on nasze dane i numer telefonu. Mamy prawo spytać od kogo je uzyskał i kogo w trakcie rozmowy reprezentuje. Po otrzymaniu odpowiedzi możemy zapytać podmiot, od którego numer został zdobyty, na jakiej podstawie nasza zgoda została przekazana. W każdej chwili mamy możliwość wycofania naszej zgody, a wtedy kontakt staję się bezprawny.

Zalecane jest też jak najszybsze przerwanie rozmowy i wyrażenie prośby o brak ponownego kontaktu. Odpowiadanie na pytania zadawane przez telemarketera może sprawić, że zachęcisz go do dalszej rozmowy. Będzie on przekonany, że uda mu się przekonać Cię do przedstawianej telefonicznie oferty.

W przypadku Twojego wahania w trakcie rozmowy, przedstawiona zostanie cała oferta, a wszelkie wątpliwości będą długo i cierpliwie tłumaczone. Jeśli Cię to nie przekona, telemarketer zadzwoni ponownie, dalej próbując opisać Ci wszystkie zalety oferty.

Niezalecane jest też odmawianie połączenia pod pretekstem braku czasu. Efektem takiej odmowy będzie próba dowiedzenia się, kiedy będziesz miał czas i następne połączenia we wskazanych przez Ciebie ramach czasowych.

Najbardziej radykalną formą odmówienia kontaktu z telemarketerem jest. UKE może rozpocząć kontrolę w związku ze zgłoszeniem i nałożyć karę pieniężną na nękający nas podmiot.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Journal Du Geek, oprac. własne