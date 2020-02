Netia prezentuje wyniki za Q4 i cały 2019 rok. Jest czym się chwalić

Przychody w wysokości 1,297 mld zł za rok 2019. W Q4 wyniosły natomiast 325 mln zł (vs. 320 mln zł w III kw. 2019 r.). Netia zachowała zysk EBITDA na wysokim poziomie: 357mln (-2 proc. r-d-r) a w samym IV kw. 89 mln zł (-7 proc. k-d-k oraz +8 proc. r-d-r) (MSR17). Mimo to, Netia utrzymała wysokie tempo inwestycji oraz dokonała ważnych akwizycji na rynku.

Rok 2019 dla Netii upłynął pod kątem dalszej modernizacji sieci w kierunku światłowodów: w tym momencie już ponad 1,4 mln łączy dostępowych należących do Grupy Netia pozwala na świadczenie usług z prędkością do 1 Gb/s. Nakłady inwestycyjne Netii w roku 2019 wyniosły 352 mln złotych, co stanowi wzrost o 52 mln w stosunku do roku 2018. Ten parametr bezpośrednio wpłynął na wolne przepływy gotówkowe, które na rok 2019 wyniosły 5 mln złotych (-92 procent w stosunku do roku poprzedniego). Zadłużenie netto Netii pod koniec 2019 roku wyniosło 240 mln złotych (+25 procent) co stanowi dźwignię finansową na poziomie 0,67x zysku EBITDA (wg. MSR17) za 2019 rok.

Przełom 2019 i 2020 roku przyniósł Netii zwiększenie zasięgu własnych nowoczesnych sieci dostępowych (głównie z myślą o segmencie B2C). Poprzez akwizycję lokalnych operatorów w Krakowie oraz Łomży, Netia pozyskała 85 tys. lokali za kwotę 44 mln złotych. Co więcej, w pierwszym kwartale bieżącego roku Netia przejął za 34 mln złotych centrum danych RASP w Krakowie, co stanowi ogromne wzmocnienie na rynku usług ICT.

Wspomniany rynek ICT spowodował, że przychody Netii w Q4 2019 roku w obszarze komercyjnym B2B wyniosły 177 mln złotych, co oznacza wzrost na poziomie 2 proc. w stosunku kwartał do kwartału.

Q4 2019 roku w kręgu klientów B2C przyniósł Netii przychody na poziomie 140 milionów złotych (Q3 to 141 mln złotych), co według Netii wskazuje na stabilizację przychodów spowodowaną przez wzmocnienie pozytywnego trendu w zakresie liczby usług szerokopasmowych i telewizyjnych. Na koniec 2019 r. na rynku B2C Netia świadczyła 1,362 mln usług i już 57 proc. wszystkich usług na rynku B2C świadczonych jest na sieciach własnych. Warto odnotować, iż w całym 2019 r. baza abonentów TV na rynku B2C wzrosła o ok. 28 tys. Dosprzedawanie usług telewizyjnych oraz szybszych łącz internetowych wpływa pozytywnie na wskaźnik ARPU, który znajduje się obecnie na stabilnym poziomie ok. 56 złotych miesięcznie. Rośnie również średnia liczba usług na klienta, kończąc rok 2019 na poziomie 1,68..

