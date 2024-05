Koniec stagnacji na rynku smartfonów. Wreszcie

W I kwartale 2024 roku sprzedaż smartfonów wzrosła o aż 11,6% w ujęciu rocznym. To koniec zapaści na rynku telefonów.

Wreszcie rynek smartfonów wychodzi ze stagnacji

To już drugi kwartał wzrostów na smarfonowym rynku i wreszcie odczuwalne odbicie od ciągnącej się od II kwartału 2021 roku stagnacji. 300,4 mln sprzedanych smartfonów przekłada się na 11,6% wzrost rok-do-roku. Liderem — tradycyjnie już — był Samsung, który po swojej AI-owej rewolucji zamknął I kwartał z 13,5% wzrostem w stosunku do IV kwartału 2023 roku. Trochę gorzej wygląda jednak jego sytuacja w ujęciu rocznym — tutaj wzrost to zaledwie 0,2%. W skali makro zauważalny jest — typowy dla czasów prosperity — spadek zainteresowania najtańszymi telefonami. Na fali tego trendu oberwał zarówno Realme, jak i grupa Oppo, a sytuacji nie ułatwia im fakt, że Transsion zaczął agresywniej niż do tej pory walczyć o rynek.

Słabiej u Apple'a

Po pierwszej lokacie w rankingu w 4Q2023 nie ma już śladu — Apple uplasował się na 2. miejscu z 50,7 mln sprzedanych urządzeń — to o ponad jedną trzecią mniej niż w ostatnim kwartale zeszłego roku, ale i też spadek o 11,5% rok-do-roku. To wciąż jednak aż 17% rynku i to pozyskanego drogimi, wysokomarżowymi smartfonami, więc martwić się o losy Apple'a absolutnie nikt nie musi.

Bardzo mocno u Xiaomi

Pomimo spektakularnej wpadki z zaparowującym aparatem modelu Xiaomi 14, chiński kolos mobilnego rynku osiągnął spektakularne wyniki w ujęciu rocznym — z 30,5 mln sztuk firmie udało się przeskoczyć do aż 40,8 mln w 1Q2024. To wystarczyło, aby zapewnić sobie 14% ze smartfonowego tortu, ale by nie było zbyt słodko, to wciąż spadek względem IV kwartału (o 1%).

Transsion pokonał grupę Oppo

Zwykle w tabelach dostajemy w agregacie BBK, tym razem dostaliśmy magiczny twór Oppo Group — to składak Oppo i OnePlusa. By zrobić z tego całe BBK, trzeba by było dodać jeszcze Realme (10,1 mln sztuk) i Vivo (23 mln sztuk), by razem z 25 mln smartfonów Oppo i OnePlus stworzyć superpotwora. Grupa BBK sumarycznie w I kwartale byłaby zaraz za Samsungiem z 58,1 mln sztuk dostarczonych telefonów.

Natomiast to, co widzimy w tabeli to spektakularny wzrost Transsion, o aż 111,5% rok-do-roku. To nic, że względem IV kwartału Chińczykom spadło i tak dynamika wzrostu jest ogromna. Co to ten Transsion słusznie spytacie... To chińska grupa, na którą składają się dostępne już w Polsce marki Infinix i Tecno, a do tego itel. Grupa początkowo była kojarzona głównie z rynkami rozwijającymi się (Tecno jest np. hitem w Afryce), ale od niedawna coraz śmielej sięga po bardziej wymagające rynki. Cechy szczególne? Dobre ceny, dużo akcesoriów w pudełkach i bardzo szybkie ładowanie telefonów.

Huawei i Honor w sumie to byliby czwarci, ale nie są

Honor, utrzymujący, że Huaweiem nie jest oraz Huawei, utrzymujący, że uzbrojonego w usługi Google Honora nie zna, mają się bardzo dobrze. O ile 47,3% wzrost rok do roku u Honora nie dziwi — ta marka jest teraz wszędzie. To już 104,7% u Huaweia jest spektakularne. Przejście z 6,4 mln sztuk do 13,1 mln to wielka przeprawa. Obie firmy poprawiły też wyniki z 4Q2023, utrzymując trend wzrostowy. Huawei właśnie przy tym pokazał swoje nowe flagowe urządzenia, które mają już dostęp do większości usług Google'a, więc wyniki za II kwartał mogą być bardzo interesujące. I tylko szkoda, że Huawei Mate 60 Pro nie trafił do Europy — tęsknimy za tą serią.

9. lokata Motoroli i spadki u Realme

W segmencie przystępnych cenowo smartfonów na polskim rynku często błyszczały propozycje Motoroli i Realme. O ile jednak amerykańsko-chińska Motka odnotowuje stabilne wzrosty zarówno roczne, jak i kwartale, to już w Realme sprzedaż spadła o 16,5% względem IV kwartału.

W dalszym ciągu też spada graczom spoza pierwszej dziesiątki producentów — o 14,7% rok-do-roku i o 13,4% względem poprzedniego kwartału. Na horyzoncie nie widać jeszcze jakiejś istotnej nowej siły, choć cały hipsterski świat wiąże duże nadzieje z Nothingiem.

Producent 1Q24 (mln sztuk) Udział w 1Q24 4Q23 (mln sztuk) Udział w 4Q23 zmiana kwartalna zmiana rok-do-roku 1 Samsung 60,4 20% 53,2 16% 13,5% 0,2% 2 Apple 50,7 17% 78,7 24% -35,6% -11,3% 3 Xiaomi 40,8 14% 41,2 13% -1,0% 33,8% 4 Transsion 27,5 9% 30,1 9% -8,6% 111,5% 5 Oppo Group 25 8% 24,4 7% 2,5% -5,7% 6 vivo 23 8% 24 7% -4,2% 7,5% 7 Honor 16,5 5% 16 5% 3,1% 47,3% 8 Huawei 13,1 4% 12,3 4% 6,5% 104,7% 9 Motorola 13 4% 12,5 4% 4,0% 23,8% 10 Realme 10,1 3% 12,1 4% -16,5% 23,2% Inni 20,3 7% 23,5 7% -13,4% -14,7% RAZEM 300,4 100% 328 100% -8,4% 11,6%

