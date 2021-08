Jolla wreszcie z zyskami

Fińska Jolla to twórcy systemu operacyjnego Sailfish. Po dziesięciu latach Finowie mają wreszcie przełomowe nowiny. Firma wreszcie jest zyskowna.

Największym graczem, który próbuje złamać duopol Androida i Apple'a jest obecnie Huawei ze swoim HarmonyOS. Chińczycy nie są jednak jedyni. Już dziesiąty rok działa Jolla. Fińska firma powstała dzięki dawnym pracownikom Nokii, którzy zapragnęli dalej rozwijać projekt MeeGo. Finowie mierzyli się z wieloma trudnościami. Telefony Jolla Phone i tablet nie okazały się sukcesami, ale pojawiały się urządzenia innych producentów licencjonujących Sailfisha. Tak bowiem nazywa się system operacyjny Jolli - Sailfish. Teraz ma on już wersję Sailfish 4. Kluczowy dla przetrwania firmy moment nastąpił, kiedy Rosja zapragnęła uniezależnić się od USA na rynku mobilnym. Władze Rosji nawiązały współpracę z Jollą i wspólnie wydali oni Aurora OS. Telefony z taką wersją Sailfisha otrzymała chociażby rosyjska poczta. U naszych sąsiadów pojawiły się też telefony i tablety z Sailfishem. Głównie jednak do użytku przez sektor publiczny.

Miniony rok przyniósł jednak kolejny przełomowy moment. Usługa AppSupport pozwala na używanie aplikacji Androida przez każą dystrybucję Linuksa bez konieczności posiadania usług Google Play. Bardzo chętnie korzystają z tego producenci aut. Dzięki sektorowi automotive Jolla zanotowała w minionym roku 53% wzrostu przychodów. Teraz Finowie ogłosili natomiast, że wreszcie mają zyski.

Stojący na czele firmy Sami Pienimäki wypowiedział się też na temat Huaweia i HarmonyOS. Nie postrzega on Chińczyków jako konkurentów. Wręcz przeciwnie - widzi on sojuszników, którzy również mówią światu, że wcale nie potrzebuje on Androida lub usług Google. Przedsiębiorca uważa także, że Chiny to duży i konkurencyjny rynek, na którym jest też miejsce dla Jolli.

Ciekawym Sailfisha 4 przyda się informacja, że... sami mogą go spróbować. Wystarczy, że mają na przykład telefon Sony Xperia 10 II. Dzięki współpracy Sony i Jolli, można kupić za 49 euro system operacyjny Sailfish i pobrać go na wybrane średniaki Sony. Jest też dostępna bezpłata wersja próbna, jednak nie ma ona np. możliwości uruchamiania aplikacji Androida.

