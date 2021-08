Huawei HarmonyOS 2.1 już niedługo

Już niedługo będziemy świadkami premiery kolejnej odsłony systemu operacyjnego Huaweia. To HarmonyOS 2.1

Huawei z konieczności rozwija dalej swój własny system operacyjny. Prace nad HarmonyOS trwały jeszcze przed ogłoszeniem pamiętnych amerykańskich sankcji. Wtedy jednak Huawei prowadził je w ślimaczym tempie. Wszystko ruszyło z kopyta dopiero wtedy, kiedy HarmonyOS stał się koniecznością. HarmonyOS 1.0 ujrzał światło dzienne jeszcze w 2019. Tamta wersja tego systemu operacyjnego była jednak przeznaczona dla inteligentnych telewizorów. Telefony musiały poczekać na wariant HarmonyOS 2.0.

Niedługo natomiast oficjalnie pojawi się HarmonyOS 2.1. Będzie to we wrześniu razem z wejściem do sprzedaży modelu Huawei P50. Smartfon pojawił się na koniec lipca, jednak do sprzedaży wszedł wyłącznie wariant Pro. Klasyczna wersja pojawi się we wrześniu i z danych chińskiej agencji TENAA wynika, że pojawi się on z preinstalowanym systemem HarmonyOS 2.1. Huawei P50 miał być pierwszym urządzeniem z preinstalowanym HarmonyOS 2.0, jednak ten tytuł przypadł tabletowi Huawei MatePad 11. Zostaje czekać na pełną listę nowości przygotowanych przez Huaweia w HarmonyOS 2.1.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: huaweicentral, wł