Huawei AppGallery z nowymi grami dla najmłodszych

My Town Games to wydawca gier dla dzieci, który wprowadził do sklepu Huawei AppGallery 14 nowych tytułów ze swojej popularnej serii. W najbliższym czasie liczba ta wzrośnie.

My Town Games jest w tej chwili drugim najbardziej popularnym na świecie wydawcą gier mobilnych skierowanych do dzieci w wieku 5–10 lat. Pierwsza gra z serii My Town: Doll House została udostępniona w sklepie Huawei AppGallery w styczniu tego roku i w ciągu pół roku została pobrana ponad milion razy. Użytkownicy smartfonów i tabletów chińskiego producenta mogą teraz pobrać kolejne czternaście tytułów z serii My Town, między innymi Police Station i Fashion Show. Produkcje te zachęcają dzieci do używania wyobraźni, pozwalając im na interakcję i zabawę przedmiotami i postaciami. Tytuły z serii są ze sobą powiązane, co daje graczowi możliwość poznania całego uniwersum My Town.

Zobacz: Gra Angry Birds 2 w AppGallery. Na powitanie bonusy

Zobacz: Aplikacja goodie dostępna w sklepie Huawei AppGallery dla urządzeń opartych na HMS

W najbliższym czasie w AppGallery udostępniona zostanie kolejna produkcja z serii My Town – Museum, a następne tytuły będą dodawane na bieżąco. Nowa gra pozwoli dzieciom między innymi eksplorować muzeum, obudzić egipskie mumie, wykopać skamieniałości dinozaurów i rywalizować w turnieju rycerskim. W AppGallery pojawi się również nowa seria Baby Town, a pierwszą grą z tej produkcji będzie Animal Coloring Book.

Gry My Town Games zostały zintegrowane z HMS Core, co oznacza, że są dostępne dla wszystkich użytkowników urządzeń Huawei, zarówno starszej generacji, opartych o Google Mobile Services, jak i najnowszej generacji, działających w oparciu o własny ekosystem marki, Huawei Mobile Services.

Ofertę gier w AppGallery zasiliły w ostatnim czasie produkcje CrazyLabs, jednego z największych wydawców gier mobilnych typu hyper-casual. W sklepie Huawei są też dostępne między innymi Angry Birds 2, a także Manor Matters, gra przygodowa przygotowana przez Playrix, jednego z największych globalnych producentów gier mobilnych.

Zobacz: Lineage W - kultowe MMO powraca w wielkim stylu!

Zobacz: Xbox Game Pass - Microsoft ujawnił nowe gry. Na liście kilka hitów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei