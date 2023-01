Inea ma już ponad 300 tys. klientów. Rok 2022 był udany

2022 rok był czasem wielu zmian i trudnych wydarzeń – jedna rzecz pozostała w nim jednak bez większych modyfikacji: Polacy nadal chcą korzystać z najlepszych usług świadczonych w oparciu o najlepsze technologie. Inea chwali się, że takie oferuje swoim klientom, czego mają dowodzić wyniki, które spółka zanotowała na koniec 2022 roku. Okres ten został zakończony przez Ineę z wyższym o 4% przychodem (w ujęciu rocznym) oraz bazą niemal 310 tysięcy klientów indywidualnych.

Jeśli chodzi o klientów biznesowych i instytucjonalnych spółki, 2022 rok również należał do udanych. Inea dostarcza Internet do wszystkich sądów okręgowych oraz szpitali wojewódzkich w Wielkopolsce, a jej usługi zasilają także prawie 90% jednostek wielkopolskiej straży pożarnej oraz policji.

2022 rok był pierwszym, w którym Inea przez 365 dni funkcjonowała jako niezależny dostawca usług. W lipcu 2021 roku nastąpił podział spółki na dostawcę usług oraz operatora otwartych sieci światłowodowych Fiberhost.

Za nami dynamiczny i bardzo wymagający rok, który zakończyliśmy notując dobre wyniki nie tylko w sektorze klientów indywidualnych, ale też biznesowych. W lipcu podpisaliśmy także pierwszą umowę na korzystanie z sieci budowanych przez spółki spoza naszej Grupy, to dla nas ważny krok na drodze do bycia ogólnopolskim dostawcą usług światłowodowych. Nie zapominamy także o świadomych i odpowiedzialnych działaniach – jako Grupa zredukowaliśmy emisję CO2 o 60% względem 2020 roku, a 100% wykorzystywanej przez nas energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Osobiście jestem bardzo dumny z jeszcze jednego wskaźnika – 51 % osób w naszej organizacji stanowią kobiety, co jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę realia branży w jakiej działamy. Dziękuję całemu zespołowi Inea, bo wszystkie nasze sukcesy są zasługą ich determinacji, profesjonalizmu i zaangażowania.