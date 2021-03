IDC: Rynek elektroniki noszonej z ciągłymi wzrostami

Rynek produktów z segmentu elektroniki noszonej rośnie jak na drożdżach. W zeszłym roku jak zwykle królem był Apple dzięki swoim słuchawkom. Tak przynajmniej mówią dane IDC.

Elektronika noszona wywalczyła sobie miejsce na rynku i nie zamierza go już oddawać. W czwartym kwartale 2019 nowych właścicieli znalazło ponad 120 milionów urządzeń, natomiast w analogicznym kwartale 2020 było to już ponad 153 miliony urządzeń. W całym 2020 sprzedano 445 milionów różnych urządzeń, natomiast rok wcześniej 364 miliony. Zdecydowanie największym segmentem elektroniki noszonej są słuchawki. Stanowią one ponad 64% sprzedaży. Na drugim miejscu są inteligentne zegarki z nieco ponad 24%, natomiast opaski odpowiadają tylko za około 12% sprzedaży.

W 2020 według danych IDC na pierwszym miejscu znalazł się Apple z 151 milionami sprzedanych urządzeń i 34% udziału w rynku. Rok wcześniej było to 112 milionów i 32%. Na drugim miejscu jest Xiaomi - 51 mln i 11% (rok wcześniej: 42 mln i 12%). Na trzecim stopniu podium jest Huawei z 44 milionami i 10%. Rok wcześniej było to 29 mln i 8%. Czwarty Samsung sprzedał 40 milionów urządzeń i ma 9% udziału w rynku (rok wcześniej 31 mln i również 9%). Widoczny spadek w pierwszej piątce zaliczył tylko piąty Fitbit. Producent na koniec 2020 sprzedał 13 mln urządzeń i miał 3% udziału w rynku. Rok wcześniej było to 16 milionów i 5%.

Źródło tekstu: idc, wł