Google przegrał z Rosją i ogłasza upadłość

Niemal od początku agresji Rosji na Ukrainę narastał spór między amerykańskim gigantem Google a państwowymi strukturami Federacji Rosyjskiej. Jego finałem jest złożenie przez tamtejszy podmiot prawny Google wniosku o upadłość.

Rosyjska spółka-córka Google – ООО Гугл – złożyła w moskiewskim sądzie arbitrażowym wniosek o upadłość, co już prawdopodobnie ostatecznie zakończy działalność amerykańskiej firmy w tym kraju.

Plany ogłoszenia bankructwa firma zapowiadała już 18 maja. Upadłość rosyjskiej spółki-córki Google to pokłosie wcześniejszych działań, które praktycznie spluralizowały działania amerykańskiego giganta w Rosji.

Chociaż Google przyłączył się wcześniej do embarga na Rosję i ograniczał dostęp do części swoich kluczowych usług, to jednak spółka wciąż prowadziła działalność, mając zobowiązania wykraczające często poza lokalny rynek.

W Rosji wciąż działała wyszukiwarka Google, Gmail czy sklep Google Play. Z drugiej strony na YouTube blokowane były kanały szerzące putinowską propagandę, zawieszona została monetyzacja na YouTube i w aplikacjach dla Androida, a także płatności Google Pay.

Ostatnie działania władz Rosji doprowadziły do jedynego możliwego finału, czyli upadłości. Decydujące było całkowite zajęcie przez moskiewski sąd arbitrażowy konta bankowego należącego do rosyjskiej spółki utworzonej przez Google. To z kolei sprawiło, że firma nie może kontynuować działalności, czyli opłacać pracowników swojego biura i wywiązać się ze wcześniej zawartych umów, a więc płacić za usługi zewnętrznym kontrahentom i dostawcom. Jak podaje Forbes, rosyjski oddział Google ma duże długi wobec agencji reklamowych.

Zajęcie konta wcześniej poprzedzone było podobnymi działaniami – w kwietniu sąd arbitrażowy zajął jedną z nieruchomości Google, a także zabezpieczył aktywa w wysokości 500 milionów rubli. Miał to być tymczasowy środek po tym, gdy firma GPM Entertainment Television LLC (część holdingu Gazprom-Media) zgłosiła roszczenia wobec Google za zablokowanie konta na YouTube.

Z podobnymi roszczeniami wystąpiły inne spółki medialne, które zostały zablokowane na YouTube za szerzenie wojennej propagandy Rosji: wśród nich znalazły się telewizje i firmy NTV, TNT, ANO TV-News (Russia Today), TV Channel 360, VGTRK, Zvezda, OTR czy 4TV Center. Łączna suma zajętych przez sąd środków Google przekroczyła w pewnym momencie 1,5 mld rubli (26,5 mln USD), jednak podobnych spraw wytoczono Google więcej. Ogłoszenie upadłości chroni Google przed kolejnymi roszczeniami ze strony Rosji. Oznacza to jednak dalsze wycofywanie się amerykańskiej firmy z tego kraju.

Już wcześniej Google przeniósł większość pracowników z Moskwy do biura w Dubaju – w sumie pracowało tam 250 osób. Część osób zdecydowała się zostać w Rosji, ale teraz stracą pracę.

