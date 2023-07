Cyfryzacja administracji ma przyspieszyć pracę urzędów

Cyfryzacja urzędów ma optymalizować koszty, poprawić jakość i bezpieczeństwo usług publicznych, a także ułatwić życie obywatelom. Sprawy urzędowe powinniśmy załatwiać szybko i sprawnie – powiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

E-płatności, pełnomocnictwa elektroniczne i jeszcze większe zabezpieczenie przed kradzieżą cudzej tożsamości to tylko niektóre zmiany w przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy dotyczącej e-administracji.

e-Pełnomocnictwa, e-płatności, ochrona tożsamości

Dzięki nowym przepisom mamy mieć możliwość na przykład udzielania elektronicznego pełnomocnictwa do załatwiania szeregu spraw urzędowych, w tym do odbioru korespondencji na poczcie. e-Pełnomocnictwa będą gromadzone w nowym Rejestrze Pełnomocnictw Elektronicznych, do którego dostęp będą mogły uzyskać podmioty publiczne.

Z kolei e-płatności pozwolą zapłacić online na przykład podatek od nieruchomości czy inne zobowiązania administracyjne. Będzie przy tym można wykorzystać różne metody płatności. Jak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji,

(...) będzie szybko i łatwo – nie będziesz już musiał szukać danych do przelewu – urząd sam przypomni o kwocie do zapłaty.

Przyjęta przez rząd nowelizacja ma również ograniczyć negatywne skutki kradzieży tożsamości. Oprócz zastrzeżenia numeru PESEL, które będzie można wkrótce zgłosić w aplikacji mObywatel, w ustawie o e-administracji wprowadzono zapis, który umożliwi podmiotom świadczącym na przykład usług bankowe lub telekomunikacyjne zweryfikowanie zgodności fotografii w dowodzie osobistym z tą przechowywaną w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Nowe przepisy w ustawie o e-administracji:

dają samorządom możliwość zniesienia opłat za zdjęcia do dowodu osobistego,

usprawniają pracę urzędów – wprowadzają obowiązek posiadania systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją,

regulują funkcjonowanie doręczeń elektronicznych,

blokują możliwość nieuprawnionego ingerowania w treść akt oraz utraty akt dzięki konieczności przekazywania cyfrowych akt do Państwowej Agencji Nadzoru Audytowego.

Online będzie można również:

złożyć oświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego,

złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie w najbliższych miesiącach.

Zobacz: T-Mobile testuje unijną cyfrową tożsamość. Koniec w przyszłym roku

Zobacz: mObywatel 2.0 jak trefne respiratory i maseczki. Bez przetargu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji