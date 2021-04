Cyfrowy Polsat nadal chce kupować akcje Netii

Cyfrowy Polsat ma 66% akcji Netii, ale chciałby mieć również pozostałe. 15 kwietnia 2021 roku spółka podjęła decyzję o kontynuacji procesu zakupowego, na co chce przeznaczyć 515 mln zł.

Zarząd Cyfrowego Polsatu ogłosił w czwartek, 15 kwietnia tego roku, że Rada Nadzorcza spółki zgodziła się na kontynuację nabywania akcji Netii. Cyfrowy Polsat chce na to przeznaczyć 515 mln zł, co - jeśli uda się kupić wszystkie udziały pozostające w rękach niezależnych od CP inwestorów - przełoży się na kwotę około 4,50 zł za akcję. Jak zauważa serwis Parkiet, jest to niższa kwota niż ta, którą Cyfrowy Polsat oferował w nieudanym wezwaniu na akcje Netii, zakończonym w lutym 2021 roku. Wtedy oferowano 4,80 zł za akcję.

Cyfrowy Polsat zamierza nabywać kolejne akcje Netii przez okres 12 miesięcy. Ma to następować za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon, a cena za akcje będzie ustalana osobno dla każdej transakcji. Łaczny koszt kupowanych akcji nie może jednak przekroczyć kwoty 515 mln zł.

