Znamy najcenniejsze marki 2022 roku

Interbrand ogłosił listę najcenniejszych marek tego roku. W TOP5 rankingu Best Global Brands 2022 znalazły się firmy technologiczne: Apple, Microsoft, Amazon, Google i Samsung.

Apple to ponownie najcenniejsza marka świata – wynika z rankingu Best Global Brands 2022. Jej wartość została oszacowana na 482,215 mld dolarów (+18% rok do roku). Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla marek Microsoft (278,288 mld dolarów, +32%) i Amazon (274,819 mld dolarów, +10%). Tuż za podium znalazły się marki Google (251,751 mld dolarów, +28%) oraz Samsung (87,689 mld dolarów, +17%).

W pierwszej setce znalazły się jeszcze między innymi takie marki, jak:

Disney – 9. m-ce, 50,325 mld USD, +14% rok do roku,

Instagram – 16. m-ce, 36,516 mld USD, +14%,

Facebook – 17. m-ce, 34,538 mld USD, -5%,

Intel – 19. m-ce, 32,916 mld USD, -8%,

Adobe – 21. m-ce, 30,660 mld USD, +23%,

YouTube – 25. m-ce, 24,268 mld USD, +16%,

Sony – 39. m-ce, 16,989 mld USD, +18%,

Netflix – 40. m-ce, 16,375 mld USD, +9%,

Philips – 59. m-ce, 12,801 mld USD, +6%,

Nintendo – 68. m-ce, 10,676 mld USD, +16%,

Spotify – 70. m-ce, 10,324 mld USD, +6%,

Xiaomi – 84. m-ce, 7,326 mld USD, nowa marka w rankingu,

Huawei – 86. m-ce, 6,634 mld USD, +7%.

Źródło zdjęć: pio3 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: interbrand.com