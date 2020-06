Aż 81% wszystkich iPhone'ów ma iOS 13

Poziom fragmentacji w świecie Androida jest już legendarny. Najnowszej wersji zawsze bardzo opornie idzie zdobywanie udziału rynkowego. Zupełnie inaczej jest w konkurencyjnym świecie Apple'a. Tam aż 81% wszystkich telefonów używa iOS 13.

Wszyscy doskonale wiemy jak wielkim problemem jest fragmentacja Androida. To na tyle nieprzyjemny temat, że jego twórcy w ogóle nie aktualizowali statystyk przez ponad rok. Musieliśmy się posiłkować danymi... PornHuba. Jeden z komentatorów na naszym portalu zauważył wtedy, że to nie tyle statystyki fragmentacji Androida wśród wszystkich, a wśród mężczyzn. Apple nie ma takich problemów, on z dumą podaje nowe statystyki.

Według najnowszych aż 92% iPhone'ów wydanych w ciągu ostatnich czterech lat korzysta z iOS 13. Tylko 7% z iOS 12, a 2% z wcześniejszych wersji. Licząc wszystkie telefony to udział iOS 13 spada do 81%. To nadal imponujący wynik. Z wersji iOS 12 korzysta 13% użytkowników, a 6% z wcześniejszych.

A jak przedstawia się sytuacja w segmencie tabletów? Licząc tylko iPady z ostatnich czterech lat, to 93% z nich działa na iOS 13, 6% na iOS 12, a tylko symboliczny 1% na wcześniejszych wersjach. Nieco gorzej wygląda sprawa w przypadku wszystkich urządzeń. Wtedy udział iOS 13 spada do 73%. Wersja iOS 12 notuje 16%, a wcześniejsze - 11%.

