Aukcja 5G coraz bliżej. Zakończono drugi etap konsultacji

Aukcja 5G nareszcie może startować. Z sukcesem udało się zakończyć drugi etap konsultacji.

Wygląda na to, że już niebawem funkcja 5G w naszych telefonach zacznie być faktycznie do czegoś przydatna. Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pojawiła się informacja o zakończeniu drugiego postępowania konsultacyjnego w sprawie aukcji na nowe częstotliwości. To oznacza, że przygotowania do ich przekazania są na ostatniej prostej.

W toku konsultacji do UKE wpłynęło 14 stanowisk różnych podmiotów, w tym przede wszystkim operatorów, którzy o przydzielenie nowych częstotliwości będą się ubiegać.

Większość dokumentów zwraca uwagę na konieczność jak najszybszego zwolnienia omawianych zasobów i oddania ich w użytkowanie dostawcom usług telekomunikacyjnych, jednak nie są one pozbawione uwag krytycznych. Te związane są przede wszystkim z określonymi w warunkach aukcji zobowiązaniami pokryciowo-jakościowymi, które według opiniujących podmiotów są nadmiernie wyśrubowane. Jest to zresztą problem, który już wcześniej przewijał się w ramach medialnych dyskusji.

Start aukcji 5G już na horyzoncie

Co jednak bardziej istotne, zakończenie drugiej tury konsultacji oznacza, że przygotowania do samej aukcji 5G są na ostatniej prostej. Na 22 czerwca 2023 przewidziano w tej sprawie specjalną konferencję prasową Prezesa UKE Jacka Oko, podczas której powinniśmy poznać dalsze szczegóły.

