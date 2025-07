Światłowód FTTH powiększył się o tysiące nowych gospodarstw

Jak co miesiąc, operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH w ponad 30,5 tys. gospodarstw domowych. W efekcie Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci optycznej o blisko 50 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,1 mln adresów, z czego ponad 1 mln to sieć światłowodowa. Docelowo spółka planuje objąć zasięgiem sieci FTTH ponad 6 mln gospodarstw domowych w kraju.