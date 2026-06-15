Wiadomości

Oddamy internetowi 26 lat życia. Nowe dane o Polakach niepokoją

Z Internetu korzystamy codziennie i coraz dłużej. Nowe badanie pokazuje, że skala tego zjawiska jest większa, niż wielu przypuszczało.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:20
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Oddamy internetowi 26 lat życia. Nowe dane o Polakach niepokoją
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Jedna trzecia życia online

Z danych NordVPN wynika, że przeciętny Polak spędzi w sieci aż 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni. To o ponad 2,5 roku więcej niż w podobnym badaniu z 2022 roku. Przy średniej długości życia wynoszącej 79 lat oznacza to, że niemal jedna trzecia naszej egzystencji przenosi się do świata cyfrowego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dzień zaczynamy w sieci około 8:00 rano, a kończymy dopiero około 22:00. Granica między życiem offline i online praktycznie się zaciera. Internet przestaje być dodatkiem, a staje się środowiskiem, w którym funkcjonujemy na co dzień.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop LENOVO ThinkPad T14s Gen 6 14" IPS Snapdragon X1E-78-100 32GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop LENOVO ThinkPad T14s Gen 6 14" IPS Snapdragon X1E-78-100 32GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
0 zł
9499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 9499.99 zł
Laptop DELL Inspiron 5645-7371 16" R5-8540U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop DELL Inspiron 5645-7371 16" R5-8540U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
3212.06 zł - najniższa cena
Kup teraz 3212.06 zł
Laptop ACER Aspire 16 AI A16-52M-74G4 16" OLED Ultra 7-258V 32GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ACER Aspire 16 AI A16-52M-74G4 16" OLED Ultra 7-258V 32GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
4899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4899.99 zł
Advertisement

A jak to wygląda w innych krajach? Pokazuje to poniższy wykres.

Oddamy internetowi 26 lat życia. Nowe dane o Polakach niepokoją
Oddamy internetowi 26 lat życia. Nowe dane o Polakach niepokoją

Rozrywka rządzi, AI rośnie w tle

Najwięcej czasu online pochłania rozrywka. Polacy spędzają tygodniowo prawie 6 godzin na słuchaniu muzyki. Niewiele mniej zajmuje oglądanie wideo i filmów, a media społecznościowe wciąż trzymają mocną pozycję.

Popularne stały się też maratony serialowe. Do tego dochodzi zjawisko "drugiego ekranu" – ponad jedna trzecia osób przegląda social media podczas oglądania filmów.

Na tym tle coraz wyraźniej widać rosnącą rolę sztucznej inteligencji. Chatboty zajmują średnio 42 minuty tygodniowo. Na razie tylko 13% uznaje AI za niezbędną, ale już 15% widzi realną poprawę jakości korzystania z Internetu dzięki tym narzędziom. W różnych krajach wygląda to tak:

Oddamy internetowi 26 lat życia. Nowe dane o Polakach niepokoją

Dużo danych, mało ostrożności

Mimo rosnącej świadomości zagrożeń, Polacy wciąż chętnie dzielą się danymi. Aż 81% podało w sieci swoje imię i nazwisko, 72% datę urodzenia, a ponad połowa – pełny adres zamieszkania.

To zaskakuje, bo jednocześnie rośnie obawa przed cyberatakami. Problem pogłębia fakt, że 27% badanych nie wyobraża sobie dnia bez Internetu. Stała obecność online zwiększa ryzyko wyłudzeń i nadużyć. Eksperci zwracają uwagę na paradoks: użytkownicy są ostrożni w pracy i rzadko udostępniają poufne dokumenty AI, ale w życiu prywatnym podchodzą do swoich danych znacznie mniej restrykcyjnie.

Oddamy internetowi 26 lat życia. Nowe dane o Polakach niepokoją

Jak chronić cyfrowe życie?

Eksperci podkreślają, że ochrona danych to dziś coś więcej niż silne hasło. Liczy się świadomość, jak nasze informacje są zbierane i wykorzystywane. W praktyce warto:

  • sprawdzać, czy nasze dane nie wyciekły,
  • korzystać z zaufanego oprogramowania zabezpieczającego,
  • uważać na podejrzane linki i wiadomości,
  • nie udostępniać wrażliwych danych w sieci ani narzędziom AI,
  • stosować nowoczesne rozwiązania antywirusowe,
  • zachować czujność wobec phishingu,
  • chronić prywatne rozmowy.

Eksperci podkreślają, że wraz z rozwojem AI potrzebujemy nie tylko technologii, ale też zdrowego sceptycyzmu. To on może okazać się najskuteczniejszą ochroną w świecie, w którym spędzimy jedną trzecią życia.

aptop MSI Thin 15 B13UC-3423XPL-W11 15.6" IPS 144Hz i5-13420H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3050 Windows 11 Home
3199,00 zł
10%
3549.99
Laptop DELL 15 DC15250 15.6" IPS i7-1355U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
2899,99 zł
9%
3199.99
Image
telepolis
cyberbezpieczeństwo media społecznościowe phishing sztuczna inteligencja prywatność w sieci korzystanie z internetu Polacy w Internecie NortVPN Polacy online
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, NordVPN, MR SOCCER / Shutterstock
Źródła tekstu: NordVPN