Oddamy internetowi 26 lat życia. Nowe dane o Polakach niepokoją

Jedna trzecia życia online

Z danych NordVPN wynika, że przeciętny Polak spędzi w sieci aż 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni. To o ponad 2,5 roku więcej niż w podobnym badaniu z 2022 roku. Przy średniej długości życia wynoszącej 79 lat oznacza to, że niemal jedna trzecia naszej egzystencji przenosi się do świata cyfrowego.

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Dzień zaczynamy w sieci około 8:00 rano, a kończymy dopiero około 22:00. Granica między życiem offline i online praktycznie się zaciera. Internet przestaje być dodatkiem, a staje się środowiskiem, w którym funkcjonujemy na co dzień.

A jak to wygląda w innych krajach? Pokazuje to poniższy wykres.

Rozrywka rządzi, AI rośnie w tle

Najwięcej czasu online pochłania rozrywka. Polacy spędzają tygodniowo prawie 6 godzin na słuchaniu muzyki. Niewiele mniej zajmuje oglądanie wideo i filmów, a media społecznościowe wciąż trzymają mocną pozycję.

Popularne stały się też maratony serialowe. Do tego dochodzi zjawisko "drugiego ekranu" – ponad jedna trzecia osób przegląda social media podczas oglądania filmów.

Na tym tle coraz wyraźniej widać rosnącą rolę sztucznej inteligencji. Chatboty zajmują średnio 42 minuty tygodniowo. Na razie tylko 13% uznaje AI za niezbędną, ale już 15% widzi realną poprawę jakości korzystania z Internetu dzięki tym narzędziom. W różnych krajach wygląda to tak:

Dużo danych, mało ostrożności

Mimo rosnącej świadomości zagrożeń, Polacy wciąż chętnie dzielą się danymi. Aż 81% podało w sieci swoje imię i nazwisko, 72% datę urodzenia, a ponad połowa – pełny adres zamieszkania.

To zaskakuje, bo jednocześnie rośnie obawa przed cyberatakami. Problem pogłębia fakt, że 27% badanych nie wyobraża sobie dnia bez Internetu. Stała obecność online zwiększa ryzyko wyłudzeń i nadużyć. Eksperci zwracają uwagę na paradoks: użytkownicy są ostrożni w pracy i rzadko udostępniają poufne dokumenty AI, ale w życiu prywatnym podchodzą do swoich danych znacznie mniej restrykcyjnie.

Jak chronić cyfrowe życie?

Eksperci podkreślają, że ochrona danych to dziś coś więcej niż silne hasło. Liczy się świadomość, jak nasze informacje są zbierane i wykorzystywane. W praktyce warto:

sprawdzać, czy nasze dane nie wyciekły,

korzystać z zaufanego oprogramowania zabezpieczającego,

uważać na podejrzane linki i wiadomości,

nie udostępniać wrażliwych danych w sieci ani narzędziom AI,

stosować nowoczesne rozwiązania antywirusowe,

zachować czujność wobec phishingu,

chronić prywatne rozmowy.