Polacy odzyskają swoje pieniądze wbrew decyzji UE. Muszą się jednak pośpieszyć

Polacy odzyskają dotacje za kotły gazowe

I nie zrozumcie mnie źle: nie krytykuję samej idei odejścia od gazu, czy ochrony środowiska. Nawet się zgadzam, że to ważne kwestie. Jednak sytuacja ta wygląda kuriozalnie. Najpierw namawia się ludzi do zmiany pieca na kocioł gazowy. Twierdzi, że to rozwiązanie czyste i ekologiczne, oraz obiecuje im dopłaty mające pokryć znaczną część wymiany instalacji.