Orange wyciąga wtyczkę. Kolejni klienci muszą wymienić telefony

Orange tłumaczy, że wyłączenie sieci 3G to naturalny krok w transformacji technologicznej. W jej miejsce, w paśmie 900 MHz operator uruchomi nowszą, szybszą i bardziej wydajną sieć LTE (4G). Wzmocni to zasięg i pojemność sieci w nowszym standardzie, co przełoży się na wyższą jakość usług. Między innymi, dzięki lepszemu działaniu LTE klienci sieci będą mogli z większą swobodą korzystać z wysokiej jakości połączeń głosowych VoLTE oraz połączeń wideo ViLTE.