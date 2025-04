Orange tnie ceny. Taniej zadzwonisz z Polski do Europy

Co dokładnie się zmienia?

Kluczowa zmiana dotyczy cenników usług krajowych w zakresie połączeń międzynarodowych wychodzących z Polski do strefy UE/EOG. Stawka za minutę takiego połączenia zostanie obniżona z dotychczasowego 1,00 zł brutto do 0,98 zł brutto .

Choć obniżka wynosi tylko 2 grosze na minucie, jest to krok wynikający z regulacji europejskich, dążących do ujednolicenia i obniżenia kosztów komunikacji wewnątrz Wspólnoty.

Modyfikacja cennika wynika bezpośrednio z konieczności dostosowania oferty Orange do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 roku. To samo rozporządzenie reguluje również zasady roamingu w Unii Europejskiej ("Roam Like At Home"). Celem jest zapewnienie konsumentom bardziej przewidywalnych i niższych opłat za podstawowe usługi telekomunikacyjne na terenie UE i EOG.