Orange zaprasza do JajoKlika. Można zgarnąć GB i vouchery po 100 zł

W grze JajoKlika mogą wziąć udział użytkownicy aplikacji Mój Orange , zarówno abonamentowi, jak i prepaid – z aktywną głosową usługą mobilną, w ramach dowolnej oferty. Zabawa potrwa do 18 kwietnia.

Jak zagrać w JajoKlika? Należy zalogować się do aplikacji Mój Orange i wejść w grę lub zrobić to z zakładki „Dla Ciebie” lub „Dla Firm”. Trzeba znaleźć jak najszybciej 6 jajek (odnalezione jajko znika) – maksymalnie w 3 próbach, każda trwa po 20 sekund. Gra kończy się, gdy uczestnik wygra lub upłynie czas. Ważna informacja: jeśli gra zostanie przerwana w trakcie zabawy np. gdy wyjdziemy z aplikacji lub zamkniemy grę, nie można do niej wrócić – nawet jeśli zostały jeszcze jakieś próby.