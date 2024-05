Co trzeci pracownik to robi i nie mówi szefowi. Powstał nowy trend

Praca zdalna spowodowała powstanie "cichej" pracy, podczas której pracownicy pracują zdalnie, często z miejsca urlopu, o czym nie informują swego szefa.

Zdaniem Rudiego Riekstinsa, który specjalizuje się w business coachingu, trend ten napędziła pandemia COVID-19. Nie tylko dlatego, że spodowała rozwój pracy zdalnej, ale przede wszystkim, że dała ona ludziom czas, na ponowną ocenę jakości swojego życia.

Ludzie zaczęli myśleć więcej nad tym, kim są, z kim się spotykają, jaką pracę wykonują i ile zarabiają. Zaczęli naprawdę odczuwać niepokój z powodu tego, co nie zadziałało w ich życiu, a czego wcześniej nie doświadczyli z powodu wyścigu szczurów. I jak wrócili do pracy zaczęli wracać na własnych warunkach.

- mówi Riekstins, który współpracuje z wieloma firmami i pracownikami.

Badanie w postaci ankiety wykazało, że prawie co trzecia osoba deklaruje, że wykorzystała pracę zdalną do pracy w miejscu wakacyjnym, bez informowania o tym swoich przełożonych. Ankieta przebadała 2000 pracujących Amerykanów, z których 29% wykorzystało podróże do pracy zdalnej i nie powiadomiło o tym szefów.

Praca na wakacjach wcale nie jest zła

Okazuje się, że praca z wakacyjnego miejsca może być korzystna zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Pracownik nie popada w stagnację, w którą mógłby popaść siedząc w jednym miejscu.

Produktywność wzrasta średnio o 70%, gdy pracownicy są bardziej szczęśliwi, kiedy wykonują swoją pracę. Ludzie podróżujacy są dodatkowo pobudzeni. Zaczynają być stymulowani emocjonalnie, psychicznie i fizycznie. A kiedy zasiadają do pracy, są znacznie bardziej kreatywni.

- wyjaśnia Riekstins

Podobne badanie, z 2023 roku, wykazało, że 51% pracowników z pokolenia Z ( pracowników do 27 roku życia), pracowało na wakacjach, nie informując niko po tym, jak ich wniosek o urlop nie został zatwierdzony.

Wnioski z badań są wyjątkowo optymistyczne, a branża hotelowa zaciera ręce, oferując przy okazji wakacyjnych wojaży, jak najlepsze warunki do pracy zdalnej dla klientów. Ale praca w takim trybie musi być ukrywana. Coraz więcej firm akceptuje taki tryb pracy.

Wiele firm nie przejmuje się tym, gdzie pracują ich pracownicy, pod warunkiem, że osiągają wyniki i dzieje się to w godzinach pracy.

- dodaje badaczka.

Zobacz: Pracownik traci nawet 4 godziny tygodniowo. To nie jego wina

Zobacz: Lepiej wymontuj to z samochodu. Inaczej wezmą cię za świra

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vitalii Matokha / Shutterstock.com

Źródło tekstu: voanews.com