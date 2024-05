Lepiej wymontuj to z samochodu. Inaczej wezmą cię za świra

Lubisz modyfikować swój samochód tak, aby był bardziej głośny? Uważaj, badania opublikowane w Current Issues in Personality Psychology wykazały pewien wyraźny związek z mrocznymi cechami osobowości a pragnieniem posiadania głośnego samochodu.

Wyniki badań wskazały, że młodzi mężczyźni o wysokim poziomie cech psychopatycznych częściej wyrażali chęć posiadania głośnego pojazdu, w tym chęć modyfikacji swojego samochodu w celu zwiększenia hałasu. Odkrycie to rzuciło nowe światło na lepsze zrozumienie niektórych nielegalnych modyfikacji aut.

Autorką badań jest Julie Artiken Schermer, a pretekstem luka w istniejących do tej pory badaniach w tym temacie oraz osobiste obserwacje badaczki. Cechy, które brano pod uwagę to: makiawelizm (manipulacja strategiczna), narcyzm oraz psychopatia (impulsywne okrucieństwo), a także codzienny sadyzm (cieszenie się z cierpienia innych).

Chodzę pieszo na uczelnię i regularnie zaskakują mnie głośne samochody ze zmodyfikowanymi tłumikami wydechowymi, które zamiast tłumić dźwięk, przynoszą odwrotny skutek - straszą mnie i innych pieszych, innych kierowców oraz zwierzęta w okolicy. Byłam ciekawa kto jeździ takimi samochodami

- powiedziała Schermer.

Przebadanych zostało 529 uczniów i studentów, w tym 289 mężczyzn, 23 kobiety oraz 6 osób niebinarnych. Wiek badanych to 18-37 lat. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej, a studeni dostali częściowe zaliczenie kursu za udział w badaniach, po to aby wykazali się jak największym zaangażowaniem.

Ankieta składała się z trzech niestandardowych pytań:

Mój samochód jest przedłużeniem tego, co czyni mnie fajną osobą. Myślę, że głośne samochody są naprawdę fajne. Gdybym mógł, zwiększyłbym głośność mojego samochodu poprzez modyfikację tłumika.

Ankietowani odpowiadali na pytania, korzystając z pięciopunktowej skali.

Wyniki badań zaskoczyły w jednym aspekcie

Średni wynik wskazał na ogólnie niskie, choć zróżnicowane zainteresowanie głośnymi autami. Mężczyźni częściej niż kobiety wykazywali upodobanie do głośnych pojazdów. Po dokładniej analizie okazało się, że to osoby wykazujące "bezduszne lekceważenie innych (wskazujące a psychopatię) i mogą nawet czerpać przyjemność z denerwowania innych (sadyzm)." Osoby z przypisaną cechą narcyzmu nie miały znaczącego wpływu na wyniki badań, choć to właśnie po nich spodziewano się zachowań polegających na poszukiwaniu uwagi.

Badanie to pokrywa się z wcześniejszymi, które wyjazały że badane cechy osobowości powiązane są z zachowaniami aspołecznymi i przestępczymi.

Oczywiście to badanie też ma pewnego rodzaju zastrzeżenia. Próba składała się głównie ze studentów i przedstawicieli młodszego pokolenia, co nie może być reprezentatywne dla szerszej populacji. Z badania wyłączono także inne głośne pojazdy takie jak ciężarówki i motocykle. Ale było to pierwsze przeprowadzone badanie na ten temat i w przyszłości może ono zostać powtórzone na większą skalę.

W przyszłości poszerzymy projekt o głośne motocykle i pick-up'y, a także chcemy ocenić, czy istnieje różnica między tymi, którzy jeżdżą przy głośnej muzyce.

- zapowiada Schermer.

Jak widać, to dopiero początek. Warto czekać na dalsze wyniki badań, które jeszcze nie raz nas zaskoczą.

