Zaktualizuj Android Auto. Jest mnóstwo ciekawych nowości

Najnowsza wersja Android Auto 12.0 jest w końcu dostępna w stabilnej wersji. Czy zawiera w sobie wszystkie wcześniej zapowiedziane funkcje?

Android Auto 12.0 - rozrywka, na którą czekaliśmy

Marzy ci się obejrzenie ulubionego serialu w HBO Max (od 11 czerwca Max) lub Peacock podczas nudnej drogi do pracy? Teraz będzie to możliwe, dzięki długo wyczekiwanej aktualizacji Androida Auto 12.0. Koniec z nudą podczas drogi, monotonna jazda nabierze barw.

HBO Max i Peacock w Android Auto 12.0

Pierwsza kolosalna nowość w Androidzie to wcześniej wspomniana możliwość obejrzenia seriali i innych produkcji filmowych bezpośrednio na ekranie samochodu. To wszystko dzięki pojawieniu się takich gigantów streamingowych jak HBO Max i Peacock. Ale to nie koniec atrakcji - wkrótce pojawi się także możliwość zagrania w popularne gry typu Angry Birds. Bądźcie czujni!

Google Cast nowością w Android Auto

Google Cast, wcześniej występujący pod nazwą Chromecast, został wbudowany w Android Auto 12.0, i pojawi się w samochodach które zostały wyposażone w system Android Automotive. Co da nam ta funkcja? Otóż, ułatwi przesyłanie strumieniowe treści wideo z telefonu lub tabletu na ekran samochodowy.

Aby ułatwić proces adaptacji istniejących aplikacji do nowego systemu, uruchomiony został program Car Ready Mobile Apps, który pomoże w integracji apilkacji moblinych z samochodem.

Co jeszcze nowego w Android Auto 12.0?

Ciekawą opcją jest funkcja całkowitego wyłączania powiadomień, z której można skorzystać w razie potrzeby. Wysiłki odnośnie ulepszania aplikacji nie ustają. Programiści dwoją się i troją, aby aplikacja była jak najbardziej zaawansowana. Dużo się mówi o tym, że trwają prace nad przeniesieniem zaplanowanych tras Map Google z telefonu do samochodu, co zaoszczędzić ma czas i podnieść komfort użytkownika.

Ciekawostką jest fakt zniknięcia z Androida Auto aplikacji Google Podcasts, którą zastąpiono YouTube Music. W ustawieniach telefonu znajdziemy też nowy przycisk do włączania widżetu pogodowego.

Najnowsza wersja Andoida Auto 12 (12.0.642004) jest już dostepna do pobrania.

Zobacz: Android Auto odpina wrotki. Nie będziesz wychodził z samochodu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: dennizn / Shutterstock.com

Źródło tekstu: tom'sguide.fr