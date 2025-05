Orange daje usługi bez limitu za darmo. Zobacz, jak skorzystać

Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka pomarańczowy operator przygotował upominek dla klientów Orange na kartę. To darmowy pakiet „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich i 5 GB”, a dla użytkowników Zawsze Bez Limitu jest to „5 GB + nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y”. Prezent jest ważny przez 5 dni od chwili aktywacji.

Choć prezent jest z okazji Dnia Dziecka, z okazji mogą skorzystać wszyscy chętni, nie tylko najmłodsi. Jak to zrobić?

W taryfie Orange Free wystarczy wysłać SMS-a o treści DZIECKO pod bezpłatny numer 364. Aktywacji promocji można też dokonać w aplikacji Mój Orange lub na koncie internetowym, w zakładce Pakiety i Usługi.

W taryfie Zawsze Bez Limitu należy wysłać SMS-a o treści NIESPODZIANKA pod bezpłatny numer 364 lub włączyć w aplikacji Mój Orange.

Pakiet promocyjny można aktywować w dniach od 28 maja do 1 czerwca. Włączenie promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia, a usługa będzie ważna przez pełnych 5 dni od uruchomienia, do godz. 23:59:59. Warunkiem skorzystania z okazji jest pozostawanie numeru abonenta w okresie aktywnym, co oznacza możliwość wykonywania połączeń wychodzących.

Co ważne, jeśli użytkownik ma zebrane gigabajty z darmowych bonusów po doładowaniu lub z bonusu na start po aktywacji startera czy też z innych darmowych bonusów, to będą one wykorzystywane przed pakietem gigabajtów z promocji na Dzień Dziecka.