Polacy dostają dziwne SMS-y. Chodzi o wybory

Na telefony i skrzynki e-mailowe Polaków trafiają dziwne wiadomości, które nakłaniają do głosowania na PiS. Nie należy brać ich na poważnie, bo to zwykły spam.

Wielu Polaków otrzymało dzisiaj dziwne SMS-y i wiadomości e-mail, w których namawiani są na głosowanie na partię rządzącą w najbliższych wyborach. To prawdopodobnie zwykły spam — pisze Niebezpiecznik.pl.

Dziwne SMS-y do Polaków

Zarówno SMS-y, jak i wiadomości e-mail namawiają Polaków do głosowania w najbliższych wyborach na rządzącą aktualnie partię Prawo i Sprawiedliwość. Jakby tego było mało, to zachęta do oddania głosu na PiS ma być to, że ugrupowanie to zapewni emerytom darmowe pogrzeby.

GlosujNaPiS!Przywrocilismy seniorom prawo do godnej starosci i zrobimy tez pogrzeby emerytow za darmo.

- głosi SMS (pisownia oryginalna).

Nie wiadomo, kto dokładnie stoi za wysyłką wiadomości. W polu nadawcy pojawia się "Info", więc prawdopodobnie ktoś wykorzystał jedną z bramek internetowych. Zapytany o sprawę Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński zaprzeczył, że za wysyłką stoi Prawo i Sprawiedliwość. Wkrótce ma się pojawić oficjalny komunikat na ten temat.

Cała akcja to zapewne zwykły spam lub wręcz żart, a numery zostały pozyskane z różnych wycieków na przestrzeni lat. Wiadomości nie należy traktować poważnie.

