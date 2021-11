Usługi bezpieczeństwa w Play dostarcza firma z Izraela

Kilka dni temu Play ogłosił wprowadzenie nowych usług zapewniających bezpieczeństwo jej użytkowników w sieci. Dziś operator wraz z dostawcą tego rozwiązania podał kilka szczegółów technicznych usługi.

Play wprowadził pakiet bezpieczeństwa z dostępem do trzech usług: Bezpieczny internet, Bezpieczne Wi-Fi i antywirus, Czat z Cyber Ekspertem. Pierwsza z nich dostępna jest osobno lub jako część pakietu, który łączy wszystkie te trzy usługi.

Czat z Cyber Ekspertem to usługa, którą realizują specjaliści z firmy CyberRescue z Warszawy. Ale jakie jest zaplecze technologiczne dla innych nowych usług Play?

Okazuje się, że wprowadzając usługi bezpieczeństwa, Play podjął współpracę z izraelską firmą Allot. Jest to globalny dostawca rozwiązań inteligencji sieciowej oraz bezpieczeństwa jako usługi (SECaaS) dla operatorów komunikacyjnych.

Izraelska firma opracowała własną platformę Allot Secure, która zapewnia użytkownikom mobilnym ujednolicony pakiet usług cyberbezpieczeństwa w sieci i poza nią, w tym konfigurację, raportowanie i zarządzanie alarmami. Obecnie Play oferuje dwa rozwiązania z asortymentu firmy Allot: NetworkSecure i EndpointSecure.

NetworkSecure to rozwiązanie sieciowe, zapewniające bezkontaktową i bezkliencką obsługę, niewymagającą instalacji jakichkolwiek aplikacji przez klienta końcowego. Dzięki rozwiązaniu NetworkSecure Play może zaoferować swoim klientom ochronę przed cyberzagrożeniami, w tym złośliwym oprogramowaniem, wirusami, phishingiem i oprogramowaniem ransomware.

Rozwiązanie NetworkSecure uzupełniono o rozwiązanie EndpointSecure firmy Allot, które zapewnia klientom ochronę przed cyberzagrożeniami, nawet gdy znajdują się poza zasięgiem sieci operatora Play.

Firma Allot działa na rynku bezpieczeństwa już od wielu lat, a dekadę temu zrobiło się o niej głośno, gdy jej platforma do monitorowania Internetu trafiła z naruszeniem sankcji do Iranu. Późniejsze dochodzenie izraelskiego Ministerstwa Obrony wykazało jednak, że sprzęt Allot został potajemnie sprzedany do Iranu przez jedną duńskich firm, która była klientem Allot.

Źródło zdjęć: Play

Źródło tekstu: Allot