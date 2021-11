Play stanie w Twojej obronie jak żołnierze na granicy

Play wprowadza nowe usługi ochrony klientów przed niebezpieczeństwami w internecie. Operator oferuje pakiet bezpieczeństwa z dostępem do trzech usług: Bezpieczny internet, Bezpieczne Wi-Fi i antywirus, Czat z Cyber Ekspertem.

Play wprowadza nowe usługi, które zdaniem, operatora zwiększą bezpieczeństwo w sieci. Oferta powstała w dwóch wariantach zależnie od potrzeb oraz oczekiwań klienta.

Pierwszy wariant to sama usługa Bezpieczny internet. Według zapewnień Play podnosi ona bezpieczeństwo w sieci podczas korzystania z internetu w fioletowej sieci. Wykrywa zagrożenia i blokuje je, zanim dotrą do urządzenia klienta. Rozpoznaje niebezpieczeństwa pochodzące z podejrzanych stron mogących zainfekować urządzenie lub wyłudzać dane do bankowości czy hasła, na przykład do portali społecznościowych lub poczty.

Usługa wykorzystuje stale aktualizowaną bazę zagrożeń. W przypadku, gdy klient będzie chciał odwiedzić stronę internetową, na której zostaną wykryte niebezpieczeństwa, na telefonie wyświetli się powiadomienie ostrzegające o zagrożeniu.

Korzystanie z usługi Bezpieczny internet nie wymaga instalowania i konfiguracji żadnych aplikacji czy specjalnych ustawień na urządzeniu. Po aktywacji zostaje ona automatycznie włączona w warstwie sieci na numerze należącym do klienta. W ramach usługi, klient otrzymuje również dostęp do specjalnych raportów, w których może sprawdzić, ilu zagrożeń uniknął.

Pakiet bezpieczeństwa w Play

Play wprowadza również kompleksową usługę, która ma zapewniać jeszcze większą kontrolę nad zagrożeniami. Pakiet bezpieczeństwa zawiera trzy rozwiązania, które pomagają chronić przed niebezpieczeństwami online. Częścią pakietu jest także usługa Bezpieczny internet. W Pakiecie bezpieczeństwa znajdują się:

Bezpieczne Wi-Fi i antywirus – aplikacja, która chroni przed niebezpieczeństwami w sieci także podczas połączenia z internetem za pomocą sieci Wi-Fi. Dzięki niej klient może logować się do sieci zewnętrznej z większym poczuciem bezpieczeństwa. Aplikacja blokuje niebezpieczne strony i aplikacje. Aby z niej korzystać, konieczne jest zainstalowanie zewnętrznej aplikacji na urządzeniach z systemem Android oraz iOS.

Czat z Cyber Ekspertem – dostęp do specjalnego czatu z ekspertem, który jest do dyspozycji klienta w razie wątpliwości czy problemów. Ekspert sprawdzi linki, które klient chce otworzyć, a także pomoże w momencie, gdy jego urządzenie zostanie zainfekowane. Dodatkowo, będzie stale dbał o bezpieczeństwo klienta, informując go o aktualnych zagrożeniach w sieci. Czat z Cyber Ekspertem to usługa, którą realizują specjaliści z firmy CyberRescue. Żeby otrzymywać powiadomienia i móc kontaktować się z ekspertem, wystarczy rozpocząć rozmowę na Messengerze.

Bezpieczny internet, czyli usługa opisana wyżej.

Usługi można aktywować w dowolnym momencie i są dostępne dla osób korzystających z ofert abonamentowych, MIX a także na kartę. Korzystanie z usług przez pierwszy miesiąc jest bezpłatne, natomiast po tym terminie Bezpieczny internet kosztuje 6 zł miesięcznie, natomiast Pakiet bezpieczeństwa to 10 zł miesięcznie. Z usług można zrezygnować w dowolnym momencie.

Na specjalną ofertę mogą liczyć klienci usług na abonament, którzy podpisują nową umowę lub przedłużają obecną. Jeśli zdecydują się na Bezpieczny internet przez cały okres zobowiązania swojego kontraktu, wtedy miesięczna opłata za usługę wyniesie jedynie 3,99 zł miesięcznie.

Aktywacja usługi jest możliwa w aplikacji Play24, salonach sprzedaży lub przez kontakt telefoniczny pod numerem 790 500 500.

Źródło zdjęć: x