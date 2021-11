W Play sprawdzisz, czy telefon jest wolny od obciążeń

Play uruchomił narzędzie, za pomocą którego można sprawdzić, czy interesujący nas telefon zakupiony u fioletowego operatora nie jest obciążony niespłaconymi ratami. Wystarczy wpisać numer IMEI urządzenia.

We wrześniu Play wprowadził rozwiązanie, które ma go zabezpieczyć przed nieuczciwymi klientami, którzy kupują u operatora telefon na raty, a potem ich nie spłacają. W takim przypadku fioletowy operator ma możliwość zablokowania urządzenia, przez co nie będzie on mógł być używany do momentu dokonania zaległej płatności.

Play uruchomił ostatnio narzędzie, za pomocą którego można sprawdzić, czy dany telefon nie jest obciążony niespłaconymi ratami. Aby z niego skorzystać, wystarczy przejść pod ten adres, wpisać numer IMEI i nacisnąć przycisk Sprawdź.

Jako odpowiedź otrzymamy jedną z następujących odpowiedzi:

Urządzenie jest obciążone i do czasu całkowitego spłaty jego właścicielem jest P4 Sp. z o. o. (Play) – czyli może zostać zablokowane w przypadku braku płatności,

Właścicielem urządzenia nie jest P4 Sp. z o. o. (Play) – czyli: albo zostało w pełni spłacone, albo nie zostało kupione w Play.



Dzięki powyższemu narzędziu można w prosty sposób zorientować się, czy interesujące nas urządzenie jest wolne od zobowiązań wobec fioletowej sieci.

