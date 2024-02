Pilnie usuń to z telefonu. Robi ci zdjęcia z ukrycia

Eksperci z firmy ESET ostrzegają przed kilkunastoma szkodliwymi aplikacjami, które mogą kraść nasze dane. Niektóre mogą nawet robić nam zdjęcia i nagrywać rozmowy.

Eksperci ds. bezpieczeństwa z firmy ESET ujawnili listę szkodliwych aplikacji, które w ostatnim czasie pojawiły się na Androidzie. Co najgorsze, część z nich dostępna była w Sklepie Play.

Szkodliwe aplikacje na Androida

Według firmy ESET aplikacje działały na różny sposób. Część z nich ma za zadanie po prostu kraść dane z telefonu, w tym kontakty, pliki, historię rozmów oraz wiadomości. Niektóre mogą nawet zyskać dostęp do WhatsAppa oraz Signala, a jeszcze inne śledzą nasze położenie. Jednak najbardziej niepokojącą brzmią aplikacje, które są w stanie robić zdjęcia ofiary, a także ją nagrywać.

Wszystkie z tych aplikacji w mniejszym lub większym stopniu udają komunikatory internetowe. Co ważne, nawet jeśli proces rejestracji konta nie został ukończony, to działają one w tle i wyrządzają szkody.

Ciekawy jest też sposób działania oszustów, którzy między innymi — zdaniem firmy ESET — próbują przez Internet nawiązać bliskie relacje z ofiarą (np. romantyczne), aby następnie namówić ją do zainstalowania szkodliwego oprogramowania. W ten sposób polują na swoje ofiary.

Na liście szkodliwych aplikacji znajdują się:

Rafaqat Privee Talk MeetMe Let’s Chat Quick Chat Chit Chat YohooTalk TikTalk Hello Cha Nidus GlowChat Wave Chat

Jeśli któraś z nich z jakiegoś powodu znajduje się na telefonie lub tablecie, to najlepiej jak najszybciej ją usunąć.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: ESET, Phone Arena