Uwaga na oszustów: pracownik banku nigdy Cię o to nie poprosi przez telefon

Do pewnej kobiety zadzwonił mężczyzna podszywający się pod pracownika banku. Czujność 26-latki sprawiła, że nie dała się ona oszukać przestępcy. Policja z Piaseczna opublikowała nagranie.

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie udostępniła nagranie rozmowy 26-letniej kobiety z mężczyzną podszywającym się pod pracownika banku. Dotyczyła ona rzekomej podejrzanej transakcji na koncie kobiety. Oszust próbował też namówić ją na instalację aplikacji, będącej darmowym narzędziem do przejęcia kontroli nad urządzeniem innej osoby. Dzięki tej aplikacji przestępca miałby wgląd we wszystko co się dzieje na telefonie lub komputerze ofiary (zależnie od miejsca instalacji) i miałby dostęp do danych, do których dostępu mieć nie powinien (np. dane kont bankowych).

Mężczyzna przedstawił się jako pracownik banku, zaniepokojony jak słychać na nagraniu wykrytą przez bank podejrzaną transakcją na jej koncie. By jej „zapobiec” i jak twierdzi zgodnie z regulaminem banku instruuje klientkę i przekonuje, że połączy ją z działem technicznym. Jednak by to zrobić, przekazuje jej nazwę aplikacji, którą koniecznie musi teraz zainstalować.

– powiedział nadkom. Jarosław Sawicki, KPP w Piasecznie

Jeśli to do Ciebie zadzwoni ktoś, kto będzie się podawał za pracownika banku, a cała rozmowa wyda Ci się podejrzana, najlepiej od razu przerwij połączenie i jak najszybciej skontaktuj się z bankiem. To może Cię uchronić na przykład przed utratą pieniędzy. 26-latka, której rozmowa z oszustem została nagrana i udostępniona, nie dała się oszukać.

