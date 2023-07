Atak na pieniądze Polaków, w tle karty SIM

Grupa przestępcza działająca w latach 2018-21 na terenie całej Polski, dzięki pozyskanym nielegalnie duplikatom SIM, mogła wyłudzić nawet 20 mln zł.

Ataki SIM-swap, polegające na pozyskaniu duplikatu karty SIM i podszyciu się pod ofiarę w celu uzyskania rozmaitych korzyści, to doskonale znane, choć w dobie metod prostszych, jak phishing, nieco zapomniane zjawisko. Nie przeszkodziło to jednak pewnej grupie przestępczej, która, jak podaje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, okradła tym sposobem ponad 50 osób na terenie całej Polski i to na niemałe kwoty. Łączne straty szacowane są bowiem na 20 mln zł.

Przestępcy działali w latach 2018-21 i uzyskiwali dostęp co cudzych rachunków właśnie za sprawą zduplikowanych kart SIM, wyłudzonych uprzednio od telekomów – podaje PAP. Pieniądze przelewali na własne konta, by wydawać je później na zakup m.in. złota, obcych walut i kosztownej elektroniki.

Wyłudzali duplikaty SIM od operatorów

Jak grupie udawało się przekonać operatorów do wydawania kart SIM, trudno powiedzieć, ale wiemy, że jej ofiarami były zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Zazwyczaj, chcąc uzyskać duplikat w salonie, wystarczy tylko potwierdzić tożsamość. W takim przypadku sprawę powinna załatwić znajomość danych ofiary, gdyż pozostaje zdobyć fałszywy dokument, o co niestety nietrudno.

CBCZ podaje, że w drugiej połowie czerwca 2023 roku dokonano zatrzymania jednego z liderów gangu. Mężczyzna wpadł na terenie woj. mazowieckiego, gdzie dotychczas mieszkał, aczkolwiek sprawą zajmuje się Prokuratura Regionalna w Poznaniu, która wcześniej już zastosowała tymczasowy areszt wobec sześciu innych zamieszanych. Dodajmy jednak, w końcowym rozrachunku podejrzanych jest aż 16.

Co ciekawe, najświeższe przeszukanie miało przynieść kolejne cenne dowody, w tym dokumenty potwierdzające nabycie kryptowalut i liczarkę do banknotów. Oprócz tego znaleziono też szeroką gamę elektroniki, włącznie z telefonami komórkowymi wykorzystywanymi bezpośrednio w trakcie ataków. Teraz członkom gangu grożą wyroki sięgające nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło zdjęć: CBZC, Shutterstock

Źródło tekstu: Policja, PAP, oprac. własne